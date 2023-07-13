https://ria.ru/20230713/volgograd-1883902125.html

Умер волгоградец, на которого упала доска со строящегося здания

Умер волгоградец, на которого упала доска со строящегося здания - РИА Новости, 13.07.2023

Умер волгоградец, на которого упала доска со строящегося здания

Житель Волгограда, на которого упала доска от опалубки со строящегося здания в центре города, скончался в реанимации, сообщили РИА Новости в комитете... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T10:18

2023-07-13T10:18

2023-07-13T10:19

происшествия

волгоград

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 13 июл – РИА Новости. Житель Волгограда, на которого упала доска от опалубки со строящегося здания в центре города, скончался в реанимации, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области. Во вторник вечером на мужчину с высоты строящегося здания в центре Волгограда свалилась доска от опалубки, сообщала прокуратура. От удара он упал на бетонную лестницу, ведущую к пойме реки Царица, и, по информации комитета здравоохранения области, был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. "Мужчина… несмотря на усилия врачей, скончался в условиях реанимации в ночь на 13 июля. Травмы оказались несовместимыми с жизнью", - сказали в комитете. Прокуратура, СК и полиция начали проверку после инцидента.

https://ria.ru/20230615/proisshestvie-1878217280.html

https://realty.ria.ru/20230511/moskva-1871035223.html

волгоград

волгоградская область

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Дарья Буймова

происшествия, волгоград, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)