https://ria.ru/20230713/volgograd-1883902125.html
Умер волгоградец, на которого упала доска со строящегося здания
Умер волгоградец, на которого упала доска со строящегося здания - РИА Новости, 13.07.2023
Умер волгоградец, на которого упала доска со строящегося здания
Житель Волгограда, на которого упала доска от опалубки со строящегося здания в центре города, скончался в реанимации, сообщили РИА Новости в комитете... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T10:18
2023-07-13T10:18
2023-07-13T10:19
происшествия
волгоград
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 13 июл – РИА Новости. Житель Волгограда, на которого упала доска от опалубки со строящегося здания в центре города, скончался в реанимации, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области. Во вторник вечером на мужчину с высоты строящегося здания в центре Волгограда свалилась доска от опалубки, сообщала прокуратура. От удара он упал на бетонную лестницу, ведущую к пойме реки Царица, и, по информации комитета здравоохранения области, был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. "Мужчина… несмотря на усилия врачей, скончался в условиях реанимации в ночь на 13 июля. Травмы оказались несовместимыми с жизнью", - сказали в комитете. Прокуратура, СК и полиция начали проверку после инцидента.
https://ria.ru/20230615/proisshestvie-1878217280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, волгоград, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Умер волгоградец, на которого упала доска со строящегося здания
Волгоградец, на которого упала доска со строящегося здания, умер в больнице
ВОЛГОГРАД, 13 июл – РИА Новости. Житель Волгограда, на которого упала доска от опалубки со строящегося здания в центре города, скончался в реанимации, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Во вторник вечером на мужчину с высоты строящегося здания в центре Волгограда свалилась доска от опалубки, сообщала прокуратура. От удара он упал на бетонную лестницу, ведущую к пойме реки Царица, и, по информации комитета здравоохранения области, был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.
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"Мужчина… несмотря на усилия врачей, скончался в условиях реанимации в ночь на 13 июля. Травмы оказались несовместимыми с жизнью", - сказали в комитете.
Прокуратура, СК
и полиция начали проверку после инцидента.
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