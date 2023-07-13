https://ria.ru/20230713/vich-1883987876.html

ООН считает, что положить конец СПИД можно к 2030 году

ООН считает, что положить конец СПИД можно к 2030 году - РИА Новости, 13.07.2023

ООН считает, что положить конец СПИД можно к 2030 году

Расширение масштабов тестирования на ВИЧ и противовирусного лечения во многих странах мира показывает, что положить конец эпидемии к 2030 году возможно, это... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T15:05

2023-07-13T15:05

2023-07-13T15:38

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ЖЕНЕВА, 13 июл – РИА Новости. Расширение масштабов тестирования на ВИЧ и противовирусного лечения во многих странах мира показывает, что положить конец эпидемии к 2030 году возможно, это только политический и финансовый вопрос, говорится в опубликованном докладе на сайте Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС). "В новом докладе ЮНЭЙДС показано, что СПИД можно положить конец к 2030 году, и описаны дальнейшие шаги для достижения этой цели. Отчет "Путь, который положит конец СПИДу", содержит данные и тематические исследования, которые показывают, что искоренение СПИДа - это политический и финансовый выбор, и что страны и лидеры, которые уже идут по этому пути, добиваются выдающихся результатов", - сказано в документе. По данным организации, в Ботсване, Эсватини, Руанде, Танзании и Зимбабве 95% людей, больных СПИДом, знают об этом, получают противовирусное лечение и в настоящее время имеют неопределяемую вирусную нагрузку. Уточняется, что 16 других стран, в том числе восемь в странах Африки к югу от Сахары, где проживает 65% ВИЧ-инфицированных, также близки к достижению этой цели. "Сегодня у нас есть возможность положить конец СПИДу, укрепив политическую волю, вложив средства в устойчивые меры по борьбе с ВИЧ и профинансировав то, что наиболее важно: основанную на фактических данных профилактику и лечение ВИЧ, интеграцию систем здравоохранения, недискриминационные законы, гендерное равенство и автономию общественных сетей", - подчеркивается в докладе. Однако ЮНЭЙДС сожалеет, что 23% новых случаев заражения ВИЧ произошли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где число новых случаев заражения в некоторых странах растет "тревожными темпами". Аналогичным образом, число новых случаев заражения продолжает расти в Восточной Европе и Центральной Азии (+49% с 2010 года), а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке (+61% с 2010 года). "У нас есть надежда, но мы не склонны к легкомысленному оптимизму, который бы оправдался, потому что все идет по плану. Скорее, речь идет о надежде, которая укореняется в нас при виде возможности успеха, возможности, связанной с действиями. Информация и цифры, содержащиеся в этом отчете, не показывают, что мы, человечество, уже на правильном пути, но они говорят нам, что мы можем быть на правильном пути. Путь вперед ясен", - приводятся в документе слова исполнительного директора ЮНЭЙДС Винни Бьянимы. В июне в докладе Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России в 2022 году говорилось, что рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди сельских жителей отмечается в России в последние годы, в 2022 году в 33 регионах страны от 30 до 81% всех новых случаев ВИЧ было зарегистрировано среди жителей сел. Пораженность ВИЧ-инфекцией на 31 декабря 2022 года составила 794,7 на 100 тысяч населения России, в 2021 году – 782,0, то есть с ВИЧ жили 0,8% всего населения России и 1,4% населения в возрасте от 15 до 49 лет.

https://ria.ru/20230601/vich-1875598211.html

https://ria.ru/20230505/vich-1869741505.html

https://ria.ru/20230329/aids-1861496975.html

https://ria.ru/20230130/vich-1848449126.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, здоровье - общество, юнэйдс, оон, вич