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ООН считает, что положить конец СПИД можно к 2030 году - РИА Новости, 13.07.2023
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15:05 13.07.2023 (обновлено: 15:38 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/vich-1883987876.html
ООН считает, что положить конец СПИД можно к 2030 году
ООН считает, что положить конец СПИД можно к 2030 году - РИА Новости, 13.07.2023
ООН считает, что положить конец СПИД можно к 2030 году
Расширение масштабов тестирования на ВИЧ и противовирусного лечения во многих странах мира показывает, что положить конец эпидемии к 2030 году возможно, это... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T15:05
2023-07-13T15:38
в мире
здоровье - общество
юнэйдс
оон
вич
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ЖЕНЕВА, 13 июл – РИА Новости. Расширение масштабов тестирования на ВИЧ и противовирусного лечения во многих странах мира показывает, что положить конец эпидемии к 2030 году возможно, это только политический и финансовый вопрос, говорится в опубликованном докладе на сайте Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС). "В новом докладе ЮНЭЙДС показано, что СПИД можно положить конец к 2030 году, и описаны дальнейшие шаги для достижения этой цели. Отчет "Путь, который положит конец СПИДу", содержит данные и тематические исследования, которые показывают, что искоренение СПИДа - это политический и финансовый выбор, и что страны и лидеры, которые уже идут по этому пути, добиваются выдающихся результатов", - сказано в документе. По данным организации, в Ботсване, Эсватини, Руанде, Танзании и Зимбабве 95% людей, больных СПИДом, знают об этом, получают противовирусное лечение и в настоящее время имеют неопределяемую вирусную нагрузку. Уточняется, что 16 других стран, в том числе восемь в странах Африки к югу от Сахары, где проживает 65% ВИЧ-инфицированных, также близки к достижению этой цели. "Сегодня у нас есть возможность положить конец СПИДу, укрепив политическую волю, вложив средства в устойчивые меры по борьбе с ВИЧ и профинансировав то, что наиболее важно: основанную на фактических данных профилактику и лечение ВИЧ, интеграцию систем здравоохранения, недискриминационные законы, гендерное равенство и автономию общественных сетей", - подчеркивается в докладе. Однако ЮНЭЙДС сожалеет, что 23% новых случаев заражения ВИЧ произошли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где число новых случаев заражения в некоторых странах растет "тревожными темпами". Аналогичным образом, число новых случаев заражения продолжает расти в Восточной Европе и Центральной Азии (+49% с 2010 года), а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке (+61% с 2010 года). "У нас есть надежда, но мы не склонны к легкомысленному оптимизму, который бы оправдался, потому что все идет по плану. Скорее, речь идет о надежде, которая укореняется в нас при виде возможности успеха, возможности, связанной с действиями. Информация и цифры, содержащиеся в этом отчете, не показывают, что мы, человечество, уже на правильном пути, но они говорят нам, что мы можем быть на правильном пути. Путь вперед ясен", - приводятся в документе слова исполнительного директора ЮНЭЙДС Винни Бьянимы. В июне в докладе Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России в 2022 году говорилось, что рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди сельских жителей отмечается в России в последние годы, в 2022 году в 33 регионах страны от 30 до 81% всех новых случаев ВИЧ было зарегистрировано среди жителей сел. Пораженность ВИЧ-инфекцией на 31 декабря 2022 года составила 794,7 на 100 тысяч населения России, в 2021 году – 782,0, то есть с ВИЧ жили 0,8% всего населения России и 1,4% населения в возрасте от 15 до 49 лет.
https://ria.ru/20230601/vich-1875598211.html
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в мире, здоровье - общество, юнэйдс, оон, вич
В мире, Здоровье - Общество, ЮНЭЙДС, ООН, ВИЧ
ООН считает, что положить конец СПИД можно к 2030 году

ООН назвала окончание распространения СПИД к 2030 году политическим и финансовым вопросом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭкспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
Экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 13 июл – РИА Новости. Расширение масштабов тестирования на ВИЧ и противовирусного лечения во многих странах мира показывает, что положить конец эпидемии к 2030 году возможно, это только политический и финансовый вопрос, говорится в опубликованном докладе на сайте Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС).
"В новом докладе ЮНЭЙДС показано, что СПИД можно положить конец к 2030 году, и описаны дальнейшие шаги для достижения этой цели. Отчет "Путь, который положит конец СПИДу", содержит данные и тематические исследования, которые показывают, что искоренение СПИДа - это политический и финансовый выбор, и что страны и лидеры, которые уже идут по этому пути, добиваются выдающихся результатов", - сказано в документе.
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По данным организации, в Ботсване, Эсватини, Руанде, Танзании и Зимбабве 95% людей, больных СПИДом, знают об этом, получают противовирусное лечение и в настоящее время имеют неопределяемую вирусную нагрузку. Уточняется, что 16 других стран, в том числе восемь в странах Африки к югу от Сахары, где проживает 65% ВИЧ-инфицированных, также близки к достижению этой цели.
"Сегодня у нас есть возможность положить конец СПИДу, укрепив политическую волю, вложив средства в устойчивые меры по борьбе с ВИЧ и профинансировав то, что наиболее важно: основанную на фактических данных профилактику и лечение ВИЧ, интеграцию систем здравоохранения, недискриминационные законы, гендерное равенство и автономию общественных сетей", - подчеркивается в докладе.
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Однако ЮНЭЙДС сожалеет, что 23% новых случаев заражения ВИЧ произошли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где число новых случаев заражения в некоторых странах растет "тревожными темпами". Аналогичным образом, число новых случаев заражения продолжает расти в Восточной Европе и Центральной Азии (+49% с 2010 года), а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке (+61% с 2010 года).
"У нас есть надежда, но мы не склонны к легкомысленному оптимизму, который бы оправдался, потому что все идет по плану. Скорее, речь идет о надежде, которая укореняется в нас при виде возможности успеха, возможности, связанной с действиями. Информация и цифры, содержащиеся в этом отчете, не показывают, что мы, человечество, уже на правильном пути, но они говорят нам, что мы можем быть на правильном пути. Путь вперед ясен", - приводятся в документе слова исполнительного директора ЮНЭЙДС Винни Бьянимы.
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В июне в докладе Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России в 2022 году говорилось, что рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди сельских жителей отмечается в России в последние годы, в 2022 году в 33 регионах страны от 30 до 81% всех новых случаев ВИЧ было зарегистрировано среди жителей сел.
Пораженность ВИЧ-инфекцией на 31 декабря 2022 года составила 794,7 на 100 тысяч населения России, в 2021 году – 782,0, то есть с ВИЧ жили 0,8% всего населения России и 1,4% населения в возрасте от 15 до 49 лет.
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