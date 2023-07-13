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Участников ВЭФ-2023 примут свыше 20 отелей и почти 30 кафе Владивостока - РИА Новости, 13.07.2023
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Символика Восточного экономического форума на витрине корпуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке - РИА Новости, 1920
Восточный экономический форум
 
04:51 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/vef-2023-1883877853.html
Участников ВЭФ-2023 примут свыше 20 отелей и почти 30 кафе Владивостока
Участников ВЭФ-2023 примут свыше 20 отелей и почти 30 кафе Владивостока - РИА Новости, 13.07.2023
Участников ВЭФ-2023 примут свыше 20 отелей и почти 30 кафе Владивостока
Свыше 20 отелей и почти 30 кафе и ресторанов Владивостока определены для обслуживания участников и гостей Восточного экономического форума, который состоится в... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T04:51
2023-07-13T04:51
восточный экономический форум
владивосток
приморский край
русский (остров)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Свыше 20 отелей и почти 30 кафе и ресторанов Владивостока определены для обслуживания участников и гостей Восточного экономического форума, который состоится в сентябре, сообщает мэрия. В администрации Владивостока состоялось заседание оргштаба ВЭФ-2023, где представители мэрии и Росконгресса обсудили вопросы размещения участников форума. "На сегодняшний день определено 23 объекта, где смогут остановиться гости и участники ВЭФ. Процесс подготовки отелей администрация города ведет совместно со специалистами Роспотребнадзора и агентства по туризму Приморского края. Все несоответствия представителям гостиничного бизнеса также необходимо устранить до начала следующего месяца", - говорится в сообщении. Продолжается мониторинг предприятий общественного питания. Составлен перечень из 28 заведений, рекомендованных к посещению участникам форума. Также идет благоустройство гостевого маршрута: ведется озеленение, устанавливают вазоны, чинят дороги. Началась подготовка Университетской набережной на острове Русском, где будет расположена выставка павильонов регионов ДФО "Улица Дальнего Востока". ВЭФ-2023 пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке. В этом году форум состоится под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
https://ria.ru/20230705/vef-2023-1882281976.html
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владивосток
приморский край
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владивосток, приморский край, русский (остров), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Восточный экономический форум, Владивосток, Приморский край, Русский (остров), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Участников ВЭФ-2023 примут свыше 20 отелей и почти 30 кафе Владивостока

Свыше 20 отелей и почти 30 ресторанов и кафе Владивостока примут участников ВЭФ-2023

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРусский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке
Русский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Русский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Свыше 20 отелей и почти 30 кафе и ресторанов Владивостока определены для обслуживания участников и гостей Восточного экономического форума, который состоится в сентябре, сообщает мэрия.
В администрации Владивостока состоялось заседание оргштаба ВЭФ-2023, где представители мэрии и Росконгресса обсудили вопросы размещения участников форума.
Заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев перед началом заседания правительства - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
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5 июля, 06:53
"На сегодняшний день определено 23 объекта, где смогут остановиться гости и участники ВЭФ. Процесс подготовки отелей администрация города ведет совместно со специалистами Роспотребнадзора и агентства по туризму Приморского края. Все несоответствия представителям гостиничного бизнеса также необходимо устранить до начала следующего месяца", - говорится в сообщении.
Продолжается мониторинг предприятий общественного питания. Составлен перечень из 28 заведений, рекомендованных к посещению участникам форума.
Также идет благоустройство гостевого маршрута: ведется озеленение, устанавливают вазоны, чинят дороги. Началась подготовка Университетской набережной на острове Русском, где будет расположена выставка павильонов регионов ДФО "Улица Дальнего Востока".
ВЭФ-2023 пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке. В этом году форум состоится под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
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Трутнев поручил уделить особое внимание безопасности ВЭФ-2023
5 июля, 06:31
 
Восточный экономический форумВладивостокПриморский крайРусский (остров)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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