https://ria.ru/20230713/vef-2023-1883877853.html

Участников ВЭФ-2023 примут свыше 20 отелей и почти 30 кафе Владивостока

Участников ВЭФ-2023 примут свыше 20 отелей и почти 30 кафе Владивостока - РИА Новости, 13.07.2023

Участников ВЭФ-2023 примут свыше 20 отелей и почти 30 кафе Владивостока

Свыше 20 отелей и почти 30 кафе и ресторанов Владивостока определены для обслуживания участников и гостей Восточного экономического форума, который состоится в... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T04:51

2023-07-13T04:51

2023-07-13T04:51

восточный экономический форум

владивосток

приморский край

русский (остров)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Свыше 20 отелей и почти 30 кафе и ресторанов Владивостока определены для обслуживания участников и гостей Восточного экономического форума, который состоится в сентябре, сообщает мэрия. В администрации Владивостока состоялось заседание оргштаба ВЭФ-2023, где представители мэрии и Росконгресса обсудили вопросы размещения участников форума. "На сегодняшний день определено 23 объекта, где смогут остановиться гости и участники ВЭФ. Процесс подготовки отелей администрация города ведет совместно со специалистами Роспотребнадзора и агентства по туризму Приморского края. Все несоответствия представителям гостиничного бизнеса также необходимо устранить до начала следующего месяца", - говорится в сообщении. Продолжается мониторинг предприятий общественного питания. Составлен перечень из 28 заведений, рекомендованных к посещению участникам форума. Также идет благоустройство гостевого маршрута: ведется озеленение, устанавливают вазоны, чинят дороги. Началась подготовка Университетской набережной на острове Русском, где будет расположена выставка павильонов регионов ДФО "Улица Дальнего Востока". ВЭФ-2023 пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке. В этом году форум состоится под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

https://ria.ru/20230705/vef-2023-1882281976.html

https://ria.ru/20230705/vef-2023-1882281187.html

владивосток

приморский край

русский (остров)

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владивосток, приморский край, русский (остров), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)