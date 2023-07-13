https://ria.ru/20230713/ukraina-1884065229.html

Путин: Россия не выступает против обсуждения гарантий безопасности Украине

Путин: Россия не выступает против обсуждения гарантий безопасности Украине - РИА Новости, 13.07.2023

Путин: Россия не выступает против обсуждения гарантий безопасности Украине

Россия не против обсуждения гарантий безопасности для Украины, она имеет на это право, как и любая другая страна, другое дело, что обеспечение безопасности... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T19:03

2023-07-13T19:03

2023-07-13T20:05

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

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в мире

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Москва, 13 июл - РИА Новости. Россия не против обсуждения гарантий безопасности для Украины, она имеет на это право, как и любая другая страна, другое дело, что обеспечение безопасности одной страны не должно создавать угрозы для другой, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24"."Украина, конечно, имеет право на обеспечение своей безопасности. Для нас нет ничего необычного в том, что сейчас было продекларировано и в НАТО, и в "семерке". Мы не против абсолютно вопросов подобного рода. Но еще раз повторяю - при обязательном условии обеспечения безопасности РФ", - сказал Путин.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, владимир путин, нато, в мире