Рейтинг@Mail.ru
Путин: Россия не выступает против обсуждения гарантий безопасности Украине - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:03 13.07.2023 (обновлено: 20:05 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/ukraina-1884065229.html
Путин: Россия не выступает против обсуждения гарантий безопасности Украине
Путин: Россия не выступает против обсуждения гарантий безопасности Украине - РИА Новости, 13.07.2023
Путин: Россия не выступает против обсуждения гарантий безопасности Украине
Россия не против обсуждения гарантий безопасности для Украины, она имеет на это право, как и любая другая страна, другое дело, что обеспечение безопасности... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T19:03
2023-07-13T20:05
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg
Москва, 13 июл - РИА Новости. Россия не против обсуждения гарантий безопасности для Украины, она имеет на это право, как и любая другая страна, другое дело, что обеспечение безопасности одной страны не должно создавать угрозы для другой, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24"."Украина, конечно, имеет право на обеспечение своей безопасности. Для нас нет ничего необычного в том, что сейчас было продекларировано и в НАТО, и в "семерке". Мы не против абсолютно вопросов подобного рода. Но еще раз повторяю - при обязательном условии обеспечения безопасности РФ", - сказал Путин.
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b7f94ae0f92db8c9dc0be1efbebde081.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир путин, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, НАТО, В мире
Путин: Россия не выступает против обсуждения гарантий безопасности Украине

Путин заявил, что Россия не выступает против обсуждения гарантий безопасности для Украины

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Москва, 13 июл - РИА Новости. Россия не против обсуждения гарантий безопасности для Украины, она имеет на это право, как и любая другая страна, другое дело, что обеспечение безопасности одной страны не должно создавать угрозы для другой, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24".
"Украина, конечно, имеет право на обеспечение своей безопасности. Для нас нет ничего необычного в том, что сейчас было продекларировано и в НАТО, и в "семерке". Мы не против абсолютно вопросов подобного рода. Но еще раз повторяю - при обязательном условии обеспечения безопасности РФ", - сказал Путин.
Гарантии безопасности для УкраиныГарантии безопасности для Украины
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала