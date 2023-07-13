https://ria.ru/20230713/ukraina-1884065229.html
Путин: Россия не выступает против обсуждения гарантий безопасности Украине
Путин: Россия не выступает против обсуждения гарантий безопасности Украине - РИА Новости, 13.07.2023
Путин: Россия не выступает против обсуждения гарантий безопасности Украине
Россия не против обсуждения гарантий безопасности для Украины, она имеет на это право, как и любая другая страна, другое дело, что обеспечение безопасности... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T19:03
2023-07-13T19:03
2023-07-13T20:05
специальная военная операция на украине
россия
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владимир путин
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Москва, 13 июл - РИА Новости. Россия не против обсуждения гарантий безопасности для Украины, она имеет на это право, как и любая другая страна, другое дело, что обеспечение безопасности одной страны не должно создавать угрозы для другой, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24"."Украина, конечно, имеет право на обеспечение своей безопасности. Для нас нет ничего необычного в том, что сейчас было продекларировано и в НАТО, и в "семерке". Мы не против абсолютно вопросов подобного рода. Но еще раз повторяю - при обязательном условии обеспечения безопасности РФ", - сказал Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир путин, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, НАТО, В мире
Путин: Россия не выступает против обсуждения гарантий безопасности Украине
Путин заявил, что Россия не выступает против обсуждения гарантий безопасности для Украины