Байден не считает, что конфликт на Украине будет длиться годами
Байден заявил, что не думает, что конфликт на Украине будет длиться годами
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден на саммите НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вильнюсе
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не верит в возможность продолжения конфликта вокруг Украины в течение нескольких лет.
"Я не думаю, что война продлится годы", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии. Он отметил, что не считает Россию в состоянии продолжать спецоперацию так долго, кроме того, по словам Байдена, российское руководство в какой-то момент решит, что продолжать спецоперацию невыгодно политически и экономически. Байден подчеркнул, что считает Россию уже проигравшей в конфликте.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".