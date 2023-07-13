https://ria.ru/20230713/ukraina-1883928409.html

В Курской области задержали диверсантов, собиравших сведения для Украины

В Курской области задержали диверсантов, собиравших сведения для Украины - РИА Новости, 13.07.2023

В Курской области задержали диверсантов, собиравших сведения для Украины

В Курской области задержали членов преступной группы, передававших сведения о военных объектах Украине, сообщила ФСБ. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T11:55

2023-07-13T11:55

2023-07-13T13:21

специальная военная операция на украине

украина

курская область

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Курской области задержали членов преступной группы, передававших сведения о военных объектах Украине, сообщила ФСБ."Пресечена <...> деятельность <...> российских граждан, подозреваемых в собирании и передаче представителям Вооруженных сил Украины сведений в отношении объектов Министерства обороны Российской Федерации, дислоцирующихся на территории региона", — говорится в пресс-релизе.В ФСБ отметили, что эти сведения могли использоваться для проведения диверсий и терактов, ракетных ударов и атак дронов в районах следования военной техники.У задержанных изъяли переданные представителем ВСУ специальные приспособления и средства связи с инструкциями по выполнению заданий.Следственное подразделение территориального органа ФСБ открыло в отношении двух членов группы уголовное дело по статьям "Госизмена" и "Приготовление к диверсии".Подозреваемых арестовали, они дают признательные показания, заключили в ФСБ.

https://ria.ru/20230712/diversanty-1883864942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

украина, курская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр