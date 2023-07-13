https://ria.ru/20230713/ukraina-1883928409.html
В Курской области задержали диверсантов, собиравших сведения для Украины
В Курской области задержали диверсантов, собиравших сведения для Украины - РИА Новости, 13.07.2023
В Курской области задержали диверсантов, собиравших сведения для Украины
В Курской области задержали членов преступной группы, передававших сведения о военных объектах Украине, сообщила ФСБ. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T11:55
2023-07-13T11:55
2023-07-13T13:21
специальная военная операция на украине
украина
курская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Курской области задержали членов преступной группы, передававших сведения о военных объектах Украине, сообщила ФСБ."Пресечена <...> деятельность <...> российских граждан, подозреваемых в собирании и передаче представителям Вооруженных сил Украины сведений в отношении объектов Министерства обороны Российской Федерации, дислоцирующихся на территории региона", — говорится в пресс-релизе.В ФСБ отметили, что эти сведения могли использоваться для проведения диверсий и терактов, ракетных ударов и атак дронов в районах следования военной техники.У задержанных изъяли переданные представителем ВСУ специальные приспособления и средства связи с инструкциями по выполнению заданий.Следственное подразделение территориального органа ФСБ открыло в отношении двух членов группы уголовное дело по статьям "Госизмена" и "Приготовление к диверсии".Подозреваемых арестовали, они дают признательные показания, заключили в ФСБ.
https://ria.ru/20230712/diversanty-1883864942.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, курская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Курская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Курской области задержали диверсантов, собиравших сведения для Украины
ФСБ задержала в Курской области двух диверсантов, собиравших секретные данные для Украины
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
В Курской области задержали членов преступной группы, передававших сведения о военных объектах Украине, сообщила ФСБ
.
"Пресечена <...> деятельность <...> российских граждан, подозреваемых в собирании и передаче представителям Вооруженных сил Украины сведений в отношении объектов Министерства обороны Российской Федерации, дислоцирующихся на территории региона", — говорится в пресс-релизе.
В ФСБ отметили, что эти сведения могли использоваться для проведения диверсий и терактов, ракетных ударов и атак дронов в районах следования военной техники.
У задержанных изъяли переданные представителем ВСУ
специальные приспособления и средства связи с инструкциями по выполнению заданий.
Следственное подразделение территориального органа ФСБ открыло в отношении двух членов группы уголовное дело по статьям "Госизмена" и "Приготовление к диверсии".
Подозреваемых арестовали, они дают признательные показания, заключили в ФСБ.
Спецслужбы задержали украинских диверсантов, готовивших атаку на ЗАЭС