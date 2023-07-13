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СМИ: ЕС намерен нарастить усилия по укреплению ПВО Украины - РИА Новости, 13.07.2023
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10:33 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/ukraina-1883905344.html
СМИ: ЕС намерен нарастить усилия по укреплению ПВО Украины
СМИ: ЕС намерен нарастить усилия по укреплению ПВО Украины - РИА Новости, 13.07.2023
СМИ: ЕС намерен нарастить усилия по укреплению ПВО Украины
ЕС планирует активизировать усилия по укреплению воздушной обороны Украины и финансировать передовые системы вооружений, речь идет в том числе о ракетах и... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T10:33
2023-07-13T10:33
украина
россия
сша
сергей лавров
дмитрий песков
евросоюз
нато
в мире
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ЕС планирует активизировать усилия по укреплению воздушной обороны Украины и финансировать передовые системы вооружений, речь идет в том числе о ракетах и истребителях, пишет испанская газета Pais со ссылкой на попавший в ее распоряжение внутренний документ Европейской службы внешних связей. "Брюссель планирует сделать значительный количественный скачок в своей политике поддержки Украины ... Европейская служба внешних связей планирует активизировать усилия по укреплению воздушной обороны Украины и совместно финансировать передовые системы вооружений государствами-членами", - пишет издание. Согласно документу, речь в том числе идет "о ракетах и истребителях". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, россия, сша, сергей лавров, дмитрий песков, евросоюз, нато, в мире
Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО, В мире
СМИ: ЕС намерен нарастить усилия по укреплению ПВО Украины

Pais: ЕС планирует укрепить ПВО Украины ракетами и истребителями

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ЕС планирует активизировать усилия по укреплению воздушной обороны Украины и финансировать передовые системы вооружений, речь идет в том числе о ракетах и истребителях, пишет испанская газета Pais со ссылкой на попавший в ее распоряжение внутренний документ Европейской службы внешних связей.
"Брюссель планирует сделать значительный количественный скачок в своей политике поддержки Украины ... Европейская служба внешних связей планирует активизировать усилия по укреплению воздушной обороны Украины и совместно финансировать передовые системы вооружений государствами-членами", - пишет издание.
Согласно документу, речь в том числе идет "о ракетах и истребителях".
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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