https://ria.ru/20230713/ukraina-1883905344.html

СМИ: ЕС намерен нарастить усилия по укреплению ПВО Украины

СМИ: ЕС намерен нарастить усилия по укреплению ПВО Украины - РИА Новости, 13.07.2023

СМИ: ЕС намерен нарастить усилия по укреплению ПВО Украины

ЕС планирует активизировать усилия по укреплению воздушной обороны Украины и финансировать передовые системы вооружений, речь идет в том числе о ракетах и... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T10:33

2023-07-13T10:33

2023-07-13T10:33

украина

россия

сша

сергей лавров

дмитрий песков

евросоюз

нато

в мире

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ЕС планирует активизировать усилия по укреплению воздушной обороны Украины и финансировать передовые системы вооружений, речь идет в том числе о ракетах и истребителях, пишет испанская газета Pais со ссылкой на попавший в ее распоряжение внутренний документ Европейской службы внешних связей. "Брюссель планирует сделать значительный количественный скачок в своей политике поддержки Украины ... Европейская служба внешних связей планирует активизировать усилия по укреплению воздушной обороны Украины и совместно финансировать передовые системы вооружений государствами-членами", - пишет издание. Согласно документу, речь в том числе идет "о ракетах и истребителях". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230713/okkupatsiya-1883894889.html

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россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, сша, сергей лавров, дмитрий песков, евросоюз, нато, в мире