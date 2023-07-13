https://ria.ru/20230713/ukraina-1883866206.html

Россия не получала сигналов о переговорах по Украине в июле, сообщил Лавров

Россия не получала сигналов о переговорах по Украине в июле, сообщил Лавров - РИА Новости, 13.07.2023

Россия не получала сигналов о переговорах по Украине в июле, сообщил Лавров

Россия не получала сигналов от стран-партнеров, участвовавших во встрече по Украине в Копенгагене, что мирные переговоры могут начаться уже в июле, есть... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T00:15

2023-07-13T00:15

2023-07-13T00:15

россия

украина

копенгаген

сергей лавров

нато

джейк салливан

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия не получала сигналов от стран-партнеров, участвовавших во встрече по Украине в Копенгагене, что мирные переговоры могут начаться уже в июле, есть основания полагать, что эта информация недостоверна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В июне в Копенгагене прошла встреча на высоком уровне с участием представителей Бразилии, Индии, Южной Африки и Китая, а также советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, в ходе которой было решено провести мирные переговоры по Украине в июле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о планах подобных переговоров. "Подобных сигналов (от партнеров России, участников встречи - ред.) мы не получали. Есть все основания полагать, что эта информация недостоверна, с учетом упорного стремления Киева и его западных кураторов идти путем эскалации боевых действий. Как мы неоднократно подчеркивали, Россия никогда не отказывалась от диалога как политического средства достижения целей СВО", - сказал Лавров в интервью изданию "Лента.ру". "Что касается встречи в Копенгагене, то ее главной целью была попытка убедить представителей Глобального Юга хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" (Владимира) Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна, о чем откровенно говорим нашим партнерам из Азии, Африки и Латинской Америки", - подчеркнул министр. Лавров напомнил, что Россия еще перед началом специальной военной операции четко обозначила ее задачи: это защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, устранение угроз безопасности, которые исходят с ее территории. Также, отметил министр, нужно будет решить и вопрос о гарантиях безопасности России на западных рубежах. "Наша позиция не претерпела кардинальных изменений. Мы открыты для диалога, но будем руководствоваться своими законными интересами и соизмерять подходы к возможному урегулированию с ситуацией "на земле", - подчеркнул он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230712/stoltenberg-1883835326.html

https://ria.ru/20230712/peregovory-1883788768.html

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россия, украина, копенгаген, сергей лавров, нато, джейк салливан, дмитрий песков