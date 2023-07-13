https://ria.ru/20230713/ugrozy-1883941634.html
Крымский общественник заявил об угрозах от украинских националистов
Крымский общественник заявил об угрозах от украинских националистов - РИА Новости, 13.07.2023
Крымский общественник заявил об угрозах от украинских националистов
Руководитель крымского общественного движения по оказанию помощи военнослужащим в зоне СВО, общественник Александр Талипов сообщил РИА Новости о поступающих... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T12:21
2023-07-13T12:21
2023-07-13T12:21
специальная военная операция на украине
происшествия
феодосия
республика крым
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Руководитель крымского общественного движения по оказанию помощи военнослужащим в зоне СВО, общественник Александр Талипов сообщил РИА Новости о поступающих угрозах со стороны украинских националистов. В Феодосии во дворе многоквартирного дома, где живет Талипов, вечером в среду взорвался мопед. По его словам, от взрывной волны в квартирах вылетали оконные стекла. По данным СК, в результате происшествия пострадали две местные жительницы. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела "В мой адрес постоянно поступают угрозы от украинских националистов", - сказал Талипов. При этом он подчеркнул, что продолжит оказывать помощь российским военным в зоне СВО, и никакие "происки врагов" этому не помешают.
https://ria.ru/20230713/ugrozy-1883908550.html
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РИА Новости
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происшествия, феодосия, республика крым, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Феодосия, Республика Крым, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Крымский общественник заявил об угрозах от украинских националистов
Крымский общественник Талипов сообщил, что ему постоянно угрожают украинские националисты