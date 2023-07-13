Рейтинг@Mail.ru
Крымский общественник заявил об угрозах от украинских националистов - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/ugrozy-1883941634.html
Крымский общественник заявил об угрозах от украинских националистов
Крымский общественник заявил об угрозах от украинских националистов - РИА Новости, 13.07.2023
Крымский общественник заявил об угрозах от украинских националистов
Руководитель крымского общественного движения по оказанию помощи военнослужащим в зоне СВО, общественник Александр Талипов сообщил РИА Новости о поступающих... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T12:21
2023-07-13T12:21
специальная военная операция на украине
происшествия
феодосия
республика крым
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104811/42/1048114283_0:96:1600:996_1920x0_80_0_0_c772e1b3a234b7aa575788996d35aa53.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Руководитель крымского общественного движения по оказанию помощи военнослужащим в зоне СВО, общественник Александр Талипов сообщил РИА Новости о поступающих угрозах со стороны украинских националистов. В Феодосии во дворе многоквартирного дома, где живет Талипов, вечером в среду взорвался мопед. По его словам, от взрывной волны в квартирах вылетали оконные стекла. По данным СК, в результате происшествия пострадали две местные жительницы. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела "В мой адрес постоянно поступают угрозы от украинских националистов", - сказал Талипов. При этом он подчеркнул, что продолжит оказывать помощь российским военным в зоне СВО, и никакие "происки врагов" этому не помешают.
https://ria.ru/20230713/ugrozy-1883908550.html
феодосия
республика крым
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104811/42/1048114283_180:0:1600:1065_1920x0_80_0_0_574087fdd08749197ec87cdf4508fd76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, феодосия, республика крым, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Феодосия, Республика Крым, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Крымский общественник заявил об угрозах от украинских националистов

Крымский общественник Талипов сообщил, что ему постоянно угрожают украинские националисты

CC BY-SA 2.0 / Francisco Rioseco / FeodosiyaВид на город Феодосия
Вид на город Феодосия - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
CC BY-SA 2.0 / Francisco Rioseco / Feodosiya
Вид на город Феодосия. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Руководитель крымского общественного движения по оказанию помощи военнослужащим в зоне СВО, общественник Александр Талипов сообщил РИА Новости о поступающих угрозах со стороны украинских националистов.
В Феодосии во дворе многоквартирного дома, где живет Талипов, вечером в среду взорвался мопед. По его словам, от взрывной волны в квартирах вылетали оконные стекла. По данным СК, в результате происшествия пострадали две местные жительницы. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
"В мой адрес постоянно поступают угрозы от украинских националистов", - сказал Талипов. При этом он подчеркнул, что продолжит оказывать помощь российским военным в зоне СВО, и никакие "происки врагов" этому не помешают.
Донецк - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Жители Донецка массово получают сообщения с угрозами расправы
Вчера, 10:50
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияФеодосияРеспублика КрымРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала