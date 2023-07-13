https://ria.ru/20230713/ugrozy-1883908550.html

Жители Донецка массово получают сообщения с угрозами расправы

Жители Донецка массово получают сообщения с угрозами расправы - РИА Новости, 13.07.2023

Жители Донецка массово получают сообщения с угрозами расправы

Жители Донецка массово получают сообщения в Telegram с угрозами расправы, их авторы пишут от имени украинских националистических организаций и ВСУ, передает... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T10:50

2023-07-13T10:50

2023-07-13T10:50

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

донецк

россия

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 13 июл – РИА Новости. Жители Донецка массово получают сообщения в Telegram с угрозами расправы, их авторы пишут от имени украинских националистических организаций и ВСУ, передает корреспондент РИА Новости. Среди получивших сообщения сотрудники медучреждений и социальных служб города. "Мы тебя достанем рано или поздно, хоть на краю географии", - говорится в рассылке. Активизация деятельности спецслужб киевского режима, действительно, фиксируется на территории Донецка, а также в других городах ДНР и ЛНР, пояснил РИА Новости источник в одном из силовых ведомств. "Жители указанных территорий посредством интернет-мессенджеров массово получают сообщения с угрозами физической расправы над ними и родственниками. Провокации оппонентов связаны с неудачами киевского режима в ходе так называемого контрнаступления и нацелены на отвлечение внимания аудитории от ситуации на фронте путем террора над мирными жителями", - заявил собеседник агентства. Ранее стало известно, что украинские военные угрожают убийствами жителям города Васильевка Запорожской области. Местная жительница рассказала журналистам, что угрозы поступают в комментариях от военнослужащих ВСУ в телеграм-каналах, посвященных новостям Запорожской области, которые администрируют с подконтрольных Киеву территорий.

https://ria.ru/20230512/zaes-1871185656.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, донецк, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр