https://ria.ru/20230713/ugrozy-1883908550.html
Жители Донецка массово получают сообщения с угрозами расправы
Жители Донецка массово получают сообщения с угрозами расправы - РИА Новости, 13.07.2023
Жители Донецка массово получают сообщения с угрозами расправы
Жители Донецка массово получают сообщения в Telegram с угрозами расправы, их авторы пишут от имени украинских националистических организаций и ВСУ, передает... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T10:50
2023-07-13T10:50
2023-07-13T10:50
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
донецк
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 13 июл – РИА Новости. Жители Донецка массово получают сообщения в Telegram с угрозами расправы, их авторы пишут от имени украинских националистических организаций и ВСУ, передает корреспондент РИА Новости. Среди получивших сообщения сотрудники медучреждений и социальных служб города. "Мы тебя достанем рано или поздно, хоть на краю географии", - говорится в рассылке. Активизация деятельности спецслужб киевского режима, действительно, фиксируется на территории Донецка, а также в других городах ДНР и ЛНР, пояснил РИА Новости источник в одном из силовых ведомств. "Жители указанных территорий посредством интернет-мессенджеров массово получают сообщения с угрозами физической расправы над ними и родственниками. Провокации оппонентов связаны с неудачами киевского режима в ходе так называемого контрнаступления и нацелены на отвлечение внимания аудитории от ситуации на фронте путем террора над мирными жителями", - заявил собеседник агентства. Ранее стало известно, что украинские военные угрожают убийствами жителям города Васильевка Запорожской области. Местная жительница рассказала журналистам, что угрозы поступают в комментариях от военнослужащих ВСУ в телеграм-каналах, посвященных новостям Запорожской области, которые администрируют с подконтрольных Киеву территорий.
https://ria.ru/20230512/zaes-1871185656.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Жители Донецка массово получают сообщения с угрозами расправы
Жители Донецка получают рассылки от имени украинских организаций с угрозами расправы