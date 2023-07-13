Рейтинг@Mail.ru
Жители Донецка массово получают сообщения с угрозами расправы - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:50 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/ugrozy-1883908550.html
Жители Донецка массово получают сообщения с угрозами расправы
Жители Донецка массово получают сообщения с угрозами расправы - РИА Новости, 13.07.2023
Жители Донецка массово получают сообщения с угрозами расправы
Жители Донецка массово получают сообщения в Telegram с угрозами расправы, их авторы пишут от имени украинских националистических организаций и ВСУ, передает... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T10:50
2023-07-13T10:50
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
донецк
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815233021_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_2da488e62791e8df99bc6a6102acfaab.jpg
ДОНЕЦК, 13 июл – РИА Новости. Жители Донецка массово получают сообщения в Telegram с угрозами расправы, их авторы пишут от имени украинских националистических организаций и ВСУ, передает корреспондент РИА Новости. Среди получивших сообщения сотрудники медучреждений и социальных служб города. "Мы тебя достанем рано или поздно, хоть на краю географии", - говорится в рассылке. Активизация деятельности спецслужб киевского режима, действительно, фиксируется на территории Донецка, а также в других городах ДНР и ЛНР, пояснил РИА Новости источник в одном из силовых ведомств. "Жители указанных территорий посредством интернет-мессенджеров массово получают сообщения с угрозами физической расправы над ними и родственниками. Провокации оппонентов связаны с неудачами киевского режима в ходе так называемого контрнаступления и нацелены на отвлечение внимания аудитории от ситуации на фронте путем террора над мирными жителями", - заявил собеседник агентства. Ранее стало известно, что украинские военные угрожают убийствами жителям города Васильевка Запорожской области. Местная жительница рассказала журналистам, что угрозы поступают в комментариях от военнослужащих ВСУ в телеграм-каналах, посвященных новостям Запорожской области, которые администрируют с подконтрольных Киеву территорий.
https://ria.ru/20230512/zaes-1871185656.html
донецкая народная республика
донецк
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815233021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_69fc372ac8b7e8cb7bf4f39d30f48587.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, донецк, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Донецк, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Жители Донецка массово получают сообщения с угрозами расправы

Жители Донецка получают рассылки от имени украинских организаций с угрозами расправы

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Донецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 июл – РИА Новости. Жители Донецка массово получают сообщения в Telegram с угрозами расправы, их авторы пишут от имени украинских националистических организаций и ВСУ, передает корреспондент РИА Новости.
Среди получивших сообщения сотрудники медучреждений и социальных служб города. "Мы тебя достанем рано или поздно, хоть на краю географии", - говорится в рассылке.
Активизация деятельности спецслужб киевского режима, действительно, фиксируется на территории Донецка, а также в других городах ДНР и ЛНР, пояснил РИА Новости источник в одном из силовых ведомств. "Жители указанных территорий посредством интернет-мессенджеров массово получают сообщения с угрозами физической расправы над ними и родственниками. Провокации оппонентов связаны с неудачами киевского режима в ходе так называемого контрнаступления и нацелены на отвлечение внимания аудитории от ситуации на фронте путем террора над мирными жителями", - заявил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что украинские военные угрожают убийствами жителям города Васильевка Запорожской области. Местная жительница рассказала журналистам, что угрозы поступают в комментариях от военнослужащих ВСУ в телеграм-каналах, посвященных новостям Запорожской области, которые администрируют с подконтрольных Киеву территорий.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Рогов сообщил о поступающих сотрудникам ЗАЭС угрозах
12 мая, 06:58
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДонецкРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала