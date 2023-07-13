https://ria.ru/20230713/udmurtiya-1884054583.html

Удмуртия готова поставлять двигатели и оборудование в ОАЭ, заявил Бречалов

Удмуртия готова поставлять двигатели и оборудование в ОАЭ, заявил Бречалов - РИА Новости, 13.07.2023

Удмуртия готова поставлять двигатели и оборудование в ОАЭ, заявил Бречалов

Глава Удмуртии Александр Бречалов обсудил с послом ОАЭ в России Мохаммадом Ахмад Альджабером перспективы для экспорта различной продукции и программного... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T18:09

2023-07-13T18:09

2023-07-13T18:09

удмуртская республика

экономика

александр бречалов

оаэ

корпорация развития

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УФА, 13 июл - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов обсудил с послом ОАЭ в России Мохаммадом Ахмад Альджабером перспективы для экспорта различной продукции и программного обеспечения. "В ОАЭ больше 700 компаний нефтегазовой, металлургической, судоремонтной и других отраслей. Для них наши предприятия могут поставлять инженерное, гидравлическое оборудование, двигатели и установки, машины и программное обеспечение", - написал Бречалов в своем телеграм-канале. Он рассказал, что перспективы для экспорта и инвестиций обсудил с послом ОАЭ в России Мохаммадом Ахмад Альджабером. "Договорились проработать бизнес-миссию удмуртских предприятий в Объединенные Арабские Эмираты. Кстати, до конца года планируем отправить наши компании на деловой форум "Россия-Африка", бизнес-миссии в Иран и Беларусь - Корпорация развития Удмуртии сейчас принимает заявки", - добавил глава Удмуртии. В пресс-службе руководителя региона сообщили, что на встрече с послом удмуртская сторона презентовала экспортный потенциал республики, а также рассказала о высококачественной продукции разных отраслей, которую выпускают местные предприятия. "Александр Бречалов отметил, что у Удмуртии лидерские позиции в мировом масштабе - выпускают в регионе 2% беспилотных систем и 20% стрелкового оружия, также Удмуртия входит в топ регионов по переработке молока и занимает прочные позиции в части импортозамещения и производства гражданской продукции", - говорится в сообщении. В конце встречи Александр Бречалов пригласил посла посетить Удмуртскую Республику. Посол в ходе беседы отметил высокий потенциал региона для совместных проектов в разных отраслях экономики и выразил готовность оказать содействие в организации бизнес-миссии предприятий Удмуртской Республики в ОАЭ, информирует пресс-служба.

https://ria.ru/20230616/tekhnika-1878687262.html

https://ria.ru/20230525/udmurtiya-1874053375.html

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экономика, александр бречалов, оаэ, корпорация развития