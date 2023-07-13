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Педагоги Подмосковья выиграли в международном конкурсе учителей - РИА Новости, 13.07.2023
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Новости Подмосковья
 
15:48 13.07.2023
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Педагоги Подмосковья выиграли в международном конкурсе учителей
Педагоги Подмосковья выиграли в международном конкурсе учителей - РИА Новости, 13.07.2023
Педагоги Подмосковья выиграли в международном конкурсе учителей
Министерство образования Московской области рассказало о победе педагогов из Балашихи в Международном конкурсе профессионального педагогического журнала... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T15:48
2023-07-13T15:48
новости подмосковья
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Министерство образования Московской области рассказало о победе педагогов из Балашихи в Международном конкурсе профессионального педагогического журнала "Учитель", об этом сообщил телеканал "360".Подмосковные учителя стали победителями первой степени в этом социально значимом проекте. В ведомстве уточнили, что была напечатана 21 статья молодых педагогов о традициях и ценностях МБУ ДПО "Учебно-методический центр".Данный проект направлен на внедрение инновационных технологий в образовательный процесс.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Педагоги Подмосковья выиграли в международном конкурсе учителей

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Министерство образования Московской области рассказало о победе педагогов из Балашихи в Международном конкурсе профессионального педагогического журнала "Учитель", об этом сообщил телеканал "360".
Подмосковные учителя стали победителями первой степени в этом социально значимом проекте. В ведомстве уточнили, что была напечатана 21 статья молодых педагогов о традициях и ценностях МБУ ДПО "Учебно-методический центр".
Данный проект направлен на внедрение инновационных технологий в образовательный процесс.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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