https://ria.ru/20230713/uchitelya-1884003523.html

Педагоги Подмосковья выиграли в международном конкурсе учителей

Педагоги Подмосковья выиграли в международном конкурсе учителей - РИА Новости, 13.07.2023

Педагоги Подмосковья выиграли в международном конкурсе учителей

Министерство образования Московской области рассказало о победе педагогов из Балашихи в Международном конкурсе профессионального педагогического журнала... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T15:48

2023-07-13T15:48

2023-07-13T15:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156368/07/1563680767_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_81e81045da94884955037c924c5c3c1d.jpg

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Министерство образования Московской области рассказало о победе педагогов из Балашихи в Международном конкурсе профессионального педагогического журнала "Учитель", об этом сообщил телеканал "360".Подмосковные учителя стали победителями первой степени в этом социально значимом проекте. В ведомстве уточнили, что была напечатана 21 статья молодых педагогов о традициях и ценностях МБУ ДПО "Учебно-методический центр".Данный проект направлен на внедрение инновационных технологий в образовательный процесс.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)