На Кубани выделят бесплатные участки земли для героев спецоперации
В Краснодарском крае выделят бесплатные земельные участки для героев спецоперации
Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Бесплатные земельные участки в Краснодарском крае смогут получить участники спецоперации, а также члены семей погибших при выполнении задач СВО, сообщает пресс-служба Законодательного собрания (ЗСК).
Кубанские депутаты в ходе 21-й сессии проголосовали за внесение изменения в краевой законопроект, регулирующий земельные отношения в регионе.
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"Льготный порядок предоставления земельных участков в собственность бесплатно распространен на военнослужащих, лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, и лиц, проходящих службу в войсках нацгвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, удостоенных звания Героя РФ или награжденных орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющихся ветеранами боевых действий", - говорится в сообщении.
Документ разработан во исполнение распоряжения президента России Владимира Путина касательно поощрения героев СВО, добавил руководитель департамента имущественных отношений края Александр Шеин. Отмечается, что бесплатные земельные участки смогут получить и члены семей военнослужащих, погибших в зоне спецоперации.
Председатель законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, говоря о приоритетах в работе уходящего парламентского года, назвал меры поддержки участников специальной военной операции – ключевым вопросом в социальном блоке региона.