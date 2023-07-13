https://ria.ru/20230713/uchastki-1884085881.html

На Кубани выделят бесплатные участки земли для героев спецоперации

На Кубани выделят бесплатные участки земли для героев спецоперации - РИА Новости, 13.07.2023

На Кубани выделят бесплатные участки земли для героев спецоперации

Бесплатные земельные участки в Краснодарском крае смогут получить участники спецоперации, а также члены семей погибших при выполнении задач СВО, сообщает... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T22:21

2023-07-13T22:21

2023-07-13T22:21

краснодарский край

александр шеин

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КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Бесплатные земельные участки в Краснодарском крае смогут получить участники спецоперации, а также члены семей погибших при выполнении задач СВО, сообщает пресс-служба Законодательного собрания (ЗСК). Кубанские депутаты в ходе 21-й сессии проголосовали за внесение изменения в краевой законопроект, регулирующий земельные отношения в регионе. "Льготный порядок предоставления земельных участков в собственность бесплатно распространен на военнослужащих, лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, и лиц, проходящих службу в войсках нацгвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, удостоенных звания Героя РФ или награжденных орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющихся ветеранами боевых действий", - говорится в сообщении. Документ разработан во исполнение распоряжения президента России Владимира Путина касательно поощрения героев СВО, добавил руководитель департамента имущественных отношений края Александр Шеин. Отмечается, что бесплатные земельные участки смогут получить и члены семей военнослужащих, погибших в зоне спецоперации. Председатель законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, говоря о приоритетах в работе уходящего парламентского года, назвал меры поддержки участников специальной военной операции – ключевым вопросом в социальном блоке региона.

https://ria.ru/20230711/proizvodstvo-1883409745.html

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александр шеин