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На Кубани выделят бесплатные участки земли для героев спецоперации - РИА Новости, 13.07.2023
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Краснодарский край
 
22:21 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/uchastki-1884085881.html
На Кубани выделят бесплатные участки земли для героев спецоперации
На Кубани выделят бесплатные участки земли для героев спецоперации - РИА Новости, 13.07.2023
На Кубани выделят бесплатные участки земли для героев спецоперации
Бесплатные земельные участки в Краснодарском крае смогут получить участники спецоперации, а также члены семей погибших при выполнении задач СВО, сообщает... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T22:21
2023-07-13T22:21
краснодарский край
александр шеин
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КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Бесплатные земельные участки в Краснодарском крае смогут получить участники спецоперации, а также члены семей погибших при выполнении задач СВО, сообщает пресс-служба Законодательного собрания (ЗСК). Кубанские депутаты в ходе 21-й сессии проголосовали за внесение изменения в краевой законопроект, регулирующий земельные отношения в регионе. "Льготный порядок предоставления земельных участков в собственность бесплатно распространен на военнослужащих, лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, и лиц, проходящих службу в войсках нацгвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, удостоенных звания Героя РФ или награжденных орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющихся ветеранами боевых действий", - говорится в сообщении. Документ разработан во исполнение распоряжения президента России Владимира Путина касательно поощрения героев СВО, добавил руководитель департамента имущественных отношений края Александр Шеин. Отмечается, что бесплатные земельные участки смогут получить и члены семей военнослужащих, погибших в зоне спецоперации. Председатель законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, говоря о приоритетах в работе уходящего парламентского года, назвал меры поддержки участников специальной военной операции – ключевым вопросом в социальном блоке региона.
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александр шеин
Краснодарский край, Александр Шеин
На Кубани выделят бесплатные участки земли для героев спецоперации

В Краснодарском крае выделят бесплатные земельные участки для героев спецоперации

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКраснодар
Краснодар - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краснодар. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Бесплатные земельные участки в Краснодарском крае смогут получить участники спецоперации, а также члены семей погибших при выполнении задач СВО, сообщает пресс-служба Законодательного собрания (ЗСК).
Кубанские депутаты в ходе 21-й сессии проголосовали за внесение изменения в краевой законопроект, регулирующий земельные отношения в регионе.
«
"Льготный порядок предоставления земельных участков в собственность бесплатно распространен на военнослужащих, лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, и лиц, проходящих службу в войсках нацгвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, удостоенных звания Героя РФ или награжденных орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющихся ветеранами боевых действий", - говорится в сообщении.
Документ разработан во исполнение распоряжения президента России Владимира Путина касательно поощрения героев СВО, добавил руководитель департамента имущественных отношений края Александр Шеин. Отмечается, что бесплатные земельные участки смогут получить и члены семей военнослужащих, погибших в зоне спецоперации.
Председатель законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, говоря о приоритетах в работе уходящего парламентского года, назвал меры поддержки участников специальной военной операции – ключевым вопросом в социальном блоке региона.
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