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Двое мужчин получили 16 и 17 лет колонии за убийство пожилого мужчины - РИА Новости, 13.07.2023
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20:21 13.07.2023 (обновлено: 20:29 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/ubiystvo-1884075286.html
Двое мужчин получили 16 и 17 лет колонии за убийство пожилого мужчины
Двое мужчин получили 16 и 17 лет колонии за убийство пожилого мужчины - РИА Новости, 13.07.2023
Двое мужчин получили 16 и 17 лет колонии за убийство пожилого мужчины
Суд приговорил двух жителей города Азова в Ростовской области к наказанию в виде 16 и 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T20:21
2023-07-13T20:29
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
азов
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл – РИА Новости. Суд приговорил двух жителей города Азова в Ростовской области к наказанию в виде 16 и 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за ограбление и убийство 82-летнего мужчины, который являлся дедом одного из осужденных, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ. "Приговором суда двое жителей области признаны виновными в убийстве престарелого мужчины в ходе разбойного нападения", - говорится в сообщении. По данным следствия, в ноябре 2021 года Денис Моисеенко и Алексей Фуркалюк решили ограбить 82-летнего мужчину, который являлся дедушкой одного из них. С этой целью они проникли в дом в селе Кулешовка Азовского района. "В ходе нападения они нанесли мужчине множественные удары руками и ногами по голове и туловищу, потребовав сообщить о местонахождении денежных средств. Обнаружив деньги в сумме 400 тысяч рублей, они совершили убийство потерпевшего", - сообщили в региональном СУ СК РФ. После этого злоумышленники попытались поджечь домовладение, чтобы скрыть преступление, и сбежали. Они были задержаны спустя несколько дней, их арестовали. Моисеенко дали 17 лет колонии строгого режима, Фуркалюку – 16 лет. Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20230706/omsk-1882614408.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), азов, ростовская область
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Азов, Ростовская область
Двое мужчин получили 16 и 17 лет колонии за убийство пожилого мужчины

В Ростовской области двое мужчин получили 16 и 17 лет колонии за убийство пожилого мужчины

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл – РИА Новости. Суд приговорил двух жителей города Азова в Ростовской области к наказанию в виде 16 и 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за ограбление и убийство 82-летнего мужчины, который являлся дедом одного из осужденных, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ.
«
"Приговором суда двое жителей области признаны виновными в убийстве престарелого мужчины в ходе разбойного нападения", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, в ноябре 2021 года Денис Моисеенко и Алексей Фуркалюк решили ограбить 82-летнего мужчину, который являлся дедушкой одного из них. С этой целью они проникли в дом в селе Кулешовка Азовского района.
«
"В ходе нападения они нанесли мужчине множественные удары руками и ногами по голове и туловищу, потребовав сообщить о местонахождении денежных средств. Обнаружив деньги в сумме 400 тысяч рублей, они совершили убийство потерпевшего", - сообщили в региональном СУ СК РФ.
После этого злоумышленники попытались поджечь домовладение, чтобы скрыть преступление, и сбежали. Они были задержаны спустя несколько дней, их арестовали.
Моисеенко дали 17 лет колонии строгого режима, Фуркалюку – 16 лет. Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.
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