Двое мужчин получили 16 и 17 лет колонии за убийство пожилого мужчины
В Ростовской области двое мужчин получили 16 и 17 лет колонии за убийство пожилого мужчины
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл – РИА Новости. Суд приговорил двух жителей города Азова в Ростовской области к наказанию в виде 16 и 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за ограбление и убийство 82-летнего мужчины, который являлся дедом одного из осужденных, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ.
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"Приговором суда двое жителей области признаны виновными в убийстве престарелого мужчины в ходе разбойного нападения", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в ноябре 2021 года Денис Моисеенко и Алексей Фуркалюк решили ограбить 82-летнего мужчину, который являлся дедушкой одного из них. С этой целью они проникли в дом в селе Кулешовка Азовского района.
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"В ходе нападения они нанесли мужчине множественные удары руками и ногами по голове и туловищу, потребовав сообщить о местонахождении денежных средств. Обнаружив деньги в сумме 400 тысяч рублей, они совершили убийство потерпевшего", - сообщили в региональном СУ СК РФ.
После этого злоумышленники попытались поджечь домовладение, чтобы скрыть преступление, и сбежали. Они были задержаны спустя несколько дней, их арестовали.
Моисеенко дали 17 лет колонии строгого режима, Фуркалюку – 16 лет. Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.