https://ria.ru/20230713/ubiystvo-1884075286.html

Двое мужчин получили 16 и 17 лет колонии за убийство пожилого мужчины

Двое мужчин получили 16 и 17 лет колонии за убийство пожилого мужчины - РИА Новости, 13.07.2023

Двое мужчин получили 16 и 17 лет колонии за убийство пожилого мужчины

Суд приговорил двух жителей города Азова в Ростовской области к наказанию в виде 16 и 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T20:21

2023-07-13T20:21

2023-07-13T20:29

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл – РИА Новости. Суд приговорил двух жителей города Азова в Ростовской области к наказанию в виде 16 и 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за ограбление и убийство 82-летнего мужчины, который являлся дедом одного из осужденных, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ. "Приговором суда двое жителей области признаны виновными в убийстве престарелого мужчины в ходе разбойного нападения", - говорится в сообщении. По данным следствия, в ноябре 2021 года Денис Моисеенко и Алексей Фуркалюк решили ограбить 82-летнего мужчину, который являлся дедушкой одного из них. С этой целью они проникли в дом в селе Кулешовка Азовского района. "В ходе нападения они нанесли мужчине множественные удары руками и ногами по голове и туловищу, потребовав сообщить о местонахождении денежных средств. Обнаружив деньги в сумме 400 тысяч рублей, они совершили убийство потерпевшего", - сообщили в региональном СУ СК РФ. После этого злоумышленники попытались поджечь домовладение, чтобы скрыть преступление, и сбежали. Они были задержаны спустя несколько дней, их арестовали. Моисеенко дали 17 лет колонии строгого режима, Фуркалюку – 16 лет. Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20230706/omsk-1882614408.html

https://ria.ru/20230711/nasilie-1883636635.html

россия

азов

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), азов, ростовская область