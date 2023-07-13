https://ria.ru/20230713/tuva-1883881450.html

В Туве продлили особый противопожарный режим

В Туве продлили особый противопожарный режим - РИА Новости, 13.07.2023

В Туве продлили особый противопожарный режим

В Туве продлили особый противопожарный режим до 2 августа, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T06:30

2023-07-13T06:30

2023-07-13T06:30

природные пожары в россии

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КРАСНОЯРСК, 13 июл – РИА Новости. В Туве продлили особый противопожарный режим до 2 августа, сообщает пресс-служба правительства республики. В этом году режим введен 20 апреля и уже два раза продлевался. "Согласно постановлению, особый режим, предполагающий ряд ограничений, связанных с посещением лесов и использованием огня, продлится до 2 августа", - говорится в сообщении. Во время действия режима ограничено посещение лесов, использование открытого огня, сжигание растительности. Посещать тайгу можно только по специальным разрешениям, выданным лесничествами. По данным минлесхоза Тувы, с начала пожароопасного сезона в лесах республики в этом году зафиксировано 67 пожаров на площади 2926 гектаров, что на 24 случая меньше, чем в прошлом году.

https://ria.ru/20230713/pozhar-1883880492.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230712/livni-1883667191.html

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2023

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природные пожары в россии