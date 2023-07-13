https://ria.ru/20230713/tuva-1883881450.html
В Туве продлили особый противопожарный режим
В Туве продлили особый противопожарный режим - РИА Новости, 13.07.2023
В Туве продлили особый противопожарный режим
В Туве продлили особый противопожарный режим до 2 августа, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T06:30
2023-07-13T06:30
2023-07-13T06:30
природные пожары в россии
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КРАСНОЯРСК, 13 июл – РИА Новости. В Туве продлили особый противопожарный режим до 2 августа, сообщает пресс-служба правительства республики. В этом году режим введен 20 апреля и уже два раза продлевался. "Согласно постановлению, особый режим, предполагающий ряд ограничений, связанных с посещением лесов и использованием огня, продлится до 2 августа", - говорится в сообщении. Во время действия режима ограничено посещение лесов, использование открытого огня, сжигание растительности. Посещать тайгу можно только по специальным разрешениям, выданным лесничествами. По данным минлесхоза Тувы, с начала пожароопасного сезона в лесах республики в этом году зафиксировано 67 пожаров на площади 2926 гектаров, что на 24 случая меньше, чем в прошлом году.
https://ria.ru/20230713/pozhar-1883880492.html
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природные пожары в россии
Природные пожары в России
В Туве продлили особый противопожарный режим
В Туве до начала августа продлили особый противопожарный режим
КРАСНОЯРСК, 13 июл – РИА Новости.
В Туве продлили особый противопожарный режим до 2 августа, сообщает пресс-служба
правительства республики.
В этом году режим введен 20 апреля и уже два раза продлевался.
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"Согласно постановлению, особый режим, предполагающий ряд ограничений, связанных с посещением лесов и использованием огня, продлится до 2 августа", - говорится в сообщении.
Во время действия режима ограничено посещение лесов, использование открытого огня, сжигание растительности. Посещать тайгу можно только по специальным разрешениям, выданным лесничествами.
По данным минлесхоза Тувы, с начала пожароопасного сезона в лесах республики в этом году зафиксировано 67 пожаров на площади 2926 гектаров, что на 24 случая меньше, чем в прошлом году.
Режим ЧС объявлен в четырех поселках Туапсинского района