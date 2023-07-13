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Землетрясение и цунами в Стамбуле. Ученые прогнозируют новую катастрофу - РИА Новости, 13.07.2023
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Наука
 
15:46 13.07.2023 (обновлено: 16:30 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/turtsiya-1883984875.html
Землетрясение и цунами в Стамбуле. Ученые прогнозируют новую катастрофу
Землетрясение и цунами в Стамбуле. Ученые прогнозируют новую катастрофу - РИА Новости, 13.07.2023
Землетрясение и цунами в Стамбуле. Ученые прогнозируют новую катастрофу
Зимой в Турции произошло мощное землетрясение. Погибли десятки тысяч человек. Ученые предупреждали об этом: там зона активных тектонических разломов. По их... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T15:46
2023-07-13T16:30
наука
земля - риа наука
землетрясение в турции и сирии
землетрясение
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Зимой в Турции произошло мощное землетрясение. Погибли десятки тысяч человек. Ученые предупреждали об этом: там зона активных тектонических разломов. По их словам, катастрофа может повториться в районе Мраморного моря, на берегу которого стоит Стамбул. В таком случае не исключено цунами.Прогноз ждет своего часаЗемлетрясение 1999 года магнитудой 7,4 с эпицентром в Измитском заливе Мраморного моря, в 80 километрах от столицы Турции, унесло более 17 тысяч жизней. Анализ произошедшего показал, что следующее разрушительное событие стоит ждать тут лет через 25 — в 2020-30-х.Предсказание сбылось, но в другом месте: 6 февраля 2023-го с разницей в девять часов на юго-востоке страны было два сильных подземных толчка в 7,8 и 7,5 балла. Следом — тысячи мелких афтершоков. Погибли почти 60 тысяч человек в Турции и Сирии, еще десятки тысяч оказались под завалами. Такого в Малой Азии не случалось почти восемь столетий.Турция сейсмоопасна, это хорошо известно. Там стык литосферных плит, а между ними, в земной коре, — разломы. Два крупных — на севере и юго-востоке страны — Северо-Анатолийский (САР, именно в его западной части находится Стамбул) и Восточно-Анатолийский (пересекает провинцию Кахраманмараш, так пострадавшую этой зимой). В ХХ веке в Турции было 13 землетрясений.Оба разлома находятся в постоянном движении — то медленном, то резком, что зачастую сопровождается подземными толчками. Такие структуры в земной коре ученые называют "живыми". Их изучают различными геоморфологическими и геофизическими методами, в том числе со спутников и с помощью GPS-систем, у которых точность достигает миллиметров.Замеры горизонтальных подвижек САР показали, что к югу от него массивы горных пород перемещаются со скоростью 16-19 миллиметров в год, а к северу, вдоль побережья Черного моря, — на порядок медленнее либо вообще не движутся. В результате неспокойная южная сторона "убежала" от стабильной северной на несколько метров. В земных недрах накопилось огромное напряжение. Значит, нужно ждать землетрясения магнитудой более семи в Мраморном море, которое затронет и Стамбул. Впервые этот прогноз опубликовали в 2016-м. И он еще не сбылся.Ученые напоминают о возможной катастрофеНа днях член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Наджи Гёрюра напомнил об опасности. По его словам, составили новый прогноз на основе изучения истории сейсмичности региона за две тысячи лет и анализа геофизических данных. Коллега Гёрюра Халюк Эйидоган уточнил, что вероятность катастрофы в Мраморном море до 2030 года — 50 процентов.Эксперты подчеркивают: их цель — не напугать население, а предупредить, чтобы власти заранее приняли меры. "Людям свойственно все быстро забывать", — отметил Эйидоган.Ученые представили мэрии Стамбула разные сценарии развития событий, оценки рисков и разрушений. По расчетам, в мегаполисе при землетрясении магнитудой 7,5 обрушится порядка 90 тысяч зданий. Власти планируют построить резервные города в малосейсмичных районах для расселения пострадавших. Однако катастрофа затронет сразу семь провинций Турции, где проживают 25 миллионов человек. Последствия будут очень серьезные.Что, если придет цунамиПодземные толчки в Мраморном море вызовут цунами. Российские ученые вместе с коллегами из Турции смоделировали его еще в 2016-м в рамках международного европейского проекта ASTARTE. Для примера они взяли район Хайдарпаша на юге азиатской части Стамбула — тут крупный контейнерный порт.Построили карты морского дна и побережья с детализацией до одного метра. Согласно расчетам, головная волна достигнет Хайдарпаши за пять минут. Значит, времени на оповещение и эвакуацию нет.При максимальной высоте волны 4,5-6 метров и скорости шесть метров в секунду под водой окажется береговая зона шириной 340 метров в юго-восточной части порта. Может быть и хуже — из-за нагона воды ветром или колебаний атмосферного давления.Волнорезы не спасут — волна несется параллельно им, сметая насыпи. Крупные суда прибьет к берегу, и это вызовет большие разрушения. Ведь там хранится много грузов, а само место очень урбанизированное.Документ, направленный в мэрию Стамбула, учитывает цунами, уточнил в комментарии для РИА Новости Халюк Эйидоган. По его словам, на улицах мегаполиса вывешены планы эвакуации на этот случай. Проработаны риски затопления всех 39 районов. Волна высотой от четырех до восьми метров способна продвинуться на полтора километра от берега, прежде всего в низины, например, в район Кючюкчекмедже на западе города. Больше всего пострадают Йеникапы, Атакёй и Бююкчекмедже на европейской стороне.
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Татьяна Пичугина
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РИА Новости
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земля - риа наука, землетрясение в турции и сирии, землетрясение
Наука, Земля - РИА Наука, Землетрясение в Турции и Сирии, Землетрясение

Землетрясение и цунами в Стамбуле. Ученые прогнозируют новую катастрофу

© AP Photo / Serdar OzsoyПожар в порту Искендерун в Турции
Пожар в порту Искендерун в Турции - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Serdar Ozsoy
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Зимой в Турции произошло мощное землетрясение. Погибли десятки тысяч человек. Ученые предупреждали об этом: там зона активных тектонических разломов. По их словам, катастрофа может повториться в районе Мраморного моря, на берегу которого стоит Стамбул. В таком случае не исключено цунами.

Прогноз ждет своего часа

Землетрясение 1999 года магнитудой 7,4 с эпицентром в Измитском заливе Мраморного моря, в 80 километрах от столицы Турции, унесло более 17 тысяч жизней. Анализ произошедшего показал, что следующее разрушительное событие стоит ждать тут лет через 25 — в 2020-30-х.
Предсказание сбылось, но в другом месте: 6 февраля 2023-го с разницей в девять часов на юго-востоке страны было два сильных подземных толчка в 7,8 и 7,5 балла. Следом — тысячи мелких афтершоков. Погибли почти 60 тысяч человек в Турции и Сирии, еще десятки тысяч оказались под завалами. Такого в Малой Азии не случалось почти восемь столетий.
Турция сейсмоопасна, это хорошо известно. Там стык литосферных плит, а между ними, в земной коре, — разломы. Два крупных — на севере и юго-востоке страны — Северо-Анатолийский (САР, именно в его западной части находится Стамбул) и Восточно-Анатолийский (пересекает провинцию Кахраманмараш, так пострадавшую этой зимой). В ХХ веке в Турции было 13 землетрясений.
© Иллюстрация РИА Новости . iStock/asantosgСеверо-Анатолийский и Восточно-Анатолийский разломы
Северо-Анатолийский и Восточно-Анатолийский разлом - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© Иллюстрация РИА Новости . iStock/asantosg
Северо-Анатолийский и Восточно-Анатолийский разломы
Оба разлома находятся в постоянном движении — то медленном, то резком, что зачастую сопровождается подземными толчками. Такие структуры в земной коре ученые называют "живыми". Их изучают различными геоморфологическими и геофизическими методами, в том числе со спутников и с помощью GPS-систем, у которых точность достигает миллиметров.
Замеры горизонтальных подвижек САР показали, что к югу от него массивы горных пород перемещаются со скоростью 16-19 миллиметров в год, а к северу, вдоль побережья Черного моря, — на порядок медленнее либо вообще не движутся. В результате неспокойная южная сторона "убежала" от стабильной северной на несколько метров. В земных недрах накопилось огромное напряжение. Значит, нужно ждать землетрясения магнитудой более семи в Мраморном море, которое затронет и Стамбул. Впервые этот прогноз опубликовали в 2016-м. И он еще не сбылся.

Ученые напоминают о возможной катастрофе

На днях член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Наджи Гёрюра напомнил об опасности. По его словам, составили новый прогноз на основе изучения истории сейсмичности региона за две тысячи лет и анализа геофизических данных. Коллега Гёрюра Халюк Эйидоган уточнил, что вероятность катастрофы в Мраморном море до 2030 года — 50 процентов.
Эксперты подчеркивают: их цель — не напугать население, а предупредить, чтобы власти заранее приняли меры. "Людям свойственно все быстро забывать", — отметил Эйидоган.
Ученые представили мэрии Стамбула разные сценарии развития событий, оценки рисков и разрушений. По расчетам, в мегаполисе при землетрясении магнитудой 7,5 обрушится порядка 90 тысяч зданий. Власти планируют построить резервные города в малосейсмичных районах для расселения пострадавших. Однако катастрофа затронет сразу семь провинций Турции, где проживают 25 миллионов человек. Последствия будут очень серьезные.
© AFADКарта сейсмической опасности Турции. Красным цветом показаны наиболее опасные сейсмические зоны
Карта сейсмической опасности Турции. Красным цветом показаны наиболее опасные сейсмические зоны
© AFAD
Карта сейсмической опасности Турции. Красным цветом показаны наиболее опасные сейсмические зоны

Что, если придет цунами

Подземные толчки в Мраморном море вызовут цунами. Российские ученые вместе с коллегами из Турции смоделировали его еще в 2016-м в рамках международного европейского проекта ASTARTE. Для примера они взяли район Хайдарпаша на юге азиатской части Стамбула — тут крупный контейнерный порт.
Построили карты морского дна и побережья с детализацией до одного метра. Согласно расчетам, головная волна достигнет Хайдарпаши за пять минут. Значит, времени на оповещение и эвакуацию нет.
При максимальной высоте волны 4,5-6 метров и скорости шесть метров в секунду под водой окажется береговая зона шириной 340 метров в юго-восточной части порта. Может быть и хуже — из-за нагона воды ветром или колебаний атмосферного давления.
CC BY 4.0 / Betul Aytore Ahmet Cevdet Yalciner Andrey Zaytsev Zeynep Ceren Cankaya Mehmet Lütfi Suzen / 3D-визуализация затопления от цунами в районе порта Хайдарпаша и района Кадыкёй Стамбула
3D-визуализация затопления от цунами в районе Хайдарпаша и Кадыкёй - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
CC BY 4.0 / Betul Aytore Ahmet Cevdet Yalciner Andrey Zaytsev Zeynep Ceren Cankaya Mehmet Lütfi Suzen /
3D-визуализация затопления от цунами в районе порта Хайдарпаша и района Кадыкёй Стамбула
Волнорезы не спасут — волна несется параллельно им, сметая насыпи. Крупные суда прибьет к берегу, и это вызовет большие разрушения. Ведь там хранится много грузов, а само место очень урбанизированное.
Документ, направленный в мэрию Стамбула, учитывает цунами, уточнил в комментарии для РИА Новости Халюк Эйидоган. По его словам, на улицах мегаполиса вывешены планы эвакуации на этот случай. Проработаны риски затопления всех 39 районов. Волна высотой от четырех до восьми метров способна продвинуться на полтора километра от берега, прежде всего в низины, например, в район Кючюкчекмедже на западе города. Больше всего пострадают Йеникапы, Атакёй и Бююкчекмедже на европейской стороне.
Люди на набережной Босфора в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Ученый сообщил об угрозе цунами из-за возможного землетрясения в Стамбуле
Вчера, 04:13
 
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