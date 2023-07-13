https://ria.ru/20230713/turtsiya-1883881577.html

Турция в 2023 году обогнала Белоруссию по ввозу товаров в Россию

Турция в 2023 году обогнала Белоруссию по ввозу товаров в Россию - РИА Новости, 13.07.2023

Турция в 2023 году обогнала Белоруссию по ввозу товаров в Россию

Турция в первом полугодии 2023 года заняла второе место по ввозу товаров в Россию, обогнав Белоруссию, лидером при этом остался Китай, следует из данных банка... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T06:32

2023-07-13T06:32

2023-07-13T06:32

турция

россия

белоруссия

экономика

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Турция в первом полугодии 2023 года заняла второе место по ввозу товаров в Россию, обогнав Белоруссию, лидером при этом остался Китай, следует из данных банка "Точка", имеющихся в распоряжении РИА Новости. "На первом месте среди стран-импортёров оказался Китай - 42% от общего объёма импорта принадлежит восточной стране. На втором месте - Турция, которая поставляет 13% от всех товаров, ввозимых в Россию из-за рубежа. Тройку лидеров замыкает Беларусь - 12%. Также в топ-5 импортёров вошли Гонконг и Казахстан, которые занимают 9% и 5% соответственно от общего объёма импорта", - говорится в исследовании. При этом рейтинг стран-импортёров за аналогичный период прошлого года выглядел иначе, несмотря на то, что Китай также был лидером (38%). На втором месте располагалась Белоруссия, которая ввозила в Россию 24% от всех товаров. У Турции было 5%. Пятерку замыкали Нидерланды и Германия - каждая из стран ввозила по 3%. "В этом году мы наблюдаем, как российские предприниматели переориентируются на товары турецких производителей. Особенно заметно это в категории одежды. Мы это связываем с тем, что в Турции производят качественную продукцию, которая может заменить ушедшие из РФ бренды. Многие турецкие бренды с помощью импортёров вышли на российский рынок и представили свою продукцию потребителям", - пояснила эксперт направления внешнеэкономической деятельности в "Точке" Алёна Панаско. При этом самым востребованным товаром у импортеров в первой половине 2023 года оказалось оборудование (станки, производственные линии и другие технические машины, которые используют для производства товаров). Сюда же вошло и электрооборудование (световые установки, производственное освещение и т.д.). Товары из данной категории заказывали в два раза чаще, чем следующие по популярности запчасти.

https://ria.ru/20230707/eksport-1882850445.html

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турция, россия, белоруссия, экономика