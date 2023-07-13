https://ria.ru/20230713/turistka-1883916916.html

В Абхазии четвертый день ищут туристку, которую унесло течением реки

В Абхазии четвертый день ищут туристку, которую унесло течением реки - РИА Новости, 13.07.2023

В Абхазии четвертый день ищут туристку, которую унесло течением реки

Спасатели четвертый день ищут туристку из Москвы, которую унесло течением реки во время сильного ливня в Абхазии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T11:17

2023-07-13T11:17

2023-07-13T12:11

абхазия

москва

гагрский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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новости - туризм

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СУХУМ, 13 июл - РИА Новости. Спасатели четвертый день ищут туристку из Москвы, которую унесло течением реки во время сильного ливня в Абхазии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики. По информации МЧС, туристку из Москвы 1972 года рождения, отдыхавшую вместе с мужем в Гагрском районе, в воскресенье унесло течением реки. По словам очевидцев, трагедия произошла в селе Алахадзы Гагрского района. Женщина переходила через маленький ручеек, когда резко поднялся уровень реки, и ее смыло вместе с мостом. "Продолжаются поиски. Как будут результаты, мы сразу же об этом сообщим", - сказал представитель ведомства. Ранее глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш сообщал, что во время сильных ливней, которые шли с субботы до понедельника, были повреждены около 1100 зданий. Эвакуированные жители уже вернулись в свои дома. МЧС Абхазии рекомендовало гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район. Также было приостановлено движение поездов из-за размытых железнодорожных путей. Сотрудники МЧС спасли более 30 туристов в трех районах республики, попавших в зону непогоды. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба порекомендовал на некоторое время закрыть все пляжи в стране.

https://ria.ru/20230710/abkhaziya-1883319789.html

абхазия

москва

гагрский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

абхазия, москва, гагрский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новости - туризм