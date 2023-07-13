https://ria.ru/20230713/trevoga-1884072462.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.07.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T20:00
2023-07-13T20:00
2023-07-13T20:00
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, воздушная тревога в указанных регионах была объявлена в 19.41 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230708/ukraina-1882896607.html
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украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу