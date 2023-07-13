https://ria.ru/20230713/trevoga-1883869233.html

Еще в 11 областях Украины объявили воздушную тревогу

Еще в 11 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.07.2023

Еще в 11 областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога была объявлена в Черкасской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Волынской, Ивано-Франсковской, Тернопольской, Закарпатской, Львовской,... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T00:57

2023-07-13T00:57

2023-07-13T00:57

специальная военная операция на украине

украина

хмельницкий (город)

вооруженные силы рф

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Воздушная тревога была объявлена в Черкасской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Волынской, Ивано-Франсковской, Тернопольской, Закарпатской, Львовской, Черновецкой и Ровненской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах была объявлена в промежутке с 0.24 мск по 0.39 мск. Ранее воздушная тревога объявлена в Киеве и области, а также в Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230713/feodosiya-1883865794.html

украина

хмельницкий (город)

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, хмельницкий (город), вооруженные силы рф, киев, в мире