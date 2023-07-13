https://ria.ru/20230713/trevoga-1883869233.html
Еще в 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
Еще в 11 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.07.2023
Еще в 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога была объявлена в Черкасской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Волынской, Ивано-Франсковской, Тернопольской, Закарпатской, Львовской,... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T00:57
2023-07-13T00:57
2023-07-13T00:57
специальная военная операция на украине
украина
хмельницкий (город)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Воздушная тревога была объявлена в Черкасской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Волынской, Ивано-Франсковской, Тернопольской, Закарпатской, Львовской, Черновецкой и Ровненской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах была объявлена в промежутке с 0.24 мск по 0.39 мск. Ранее воздушная тревога объявлена в Киеве и области, а также в Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230713/feodosiya-1883865794.html
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украина, хмельницкий (город), вооруженные силы рф, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Хмельницкий (город), Вооруженные силы РФ, Киев, В мире
Еще в 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
Еще в 11 областях Украины была объявлена воздушная тревога