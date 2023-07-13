https://ria.ru/20230713/trening-1883933994.html

Тренинг для врачей по бесконфликтному общению стартовал в Подмосковье

Тренинг для врачей по бесконфликтному общению стартовал в Подмосковье - РИА Новости, 13.07.2023

Тренинг для врачей по бесконфликтному общению стартовал в Подмосковье

Тренинг для врачей "Эффективные коммуникации с пациентом" стартовал в Московской области, сообщает пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T12:13

2023-07-13T12:13

2023-07-13T12:13

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883936925_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f7660be8a5ae512be846f97b41099b95.jpg

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Тренинг для врачей "Эффективные коммуникации с пациентом" стартовал в Московской области, сообщает пресс-служба минздрава региона. Занятия проводятся очно. Обучение проходят участковые врачи-терапевты и врачи общей практики. "На поликлиническое звено ложится огромная нагрузка. Ежедневно наши поликлиники посещают порядка 120 тысяч человек. И стрессоустойчивость, умение найти общий язык с пациентом при такой нагрузке – важные качества. Ранее подобный курс прошли администраторы поликлиник – порядка 3,5 тысячи человек. Теперь тренинг запустили для врачей. Ожидается, что до конца года его пройдут 630 участковых терапевтов и врачей общей практики", – сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова. Как отметили в пресс-службе, занятия проводятся специалистами Центра развития компетенций Московского областного научно-исследовательского института имени М.Ф. Владимирского. Тренинг включает в себя короткие лекции и групповые обсуждения, а также отработку навыков в ролевой игре с симулированным пациентом. Этот специалист не просто изображает пациента, но и рассказывает врачу, какие эмоции вызывают его слова. Тренинги уже прошли специалисты из поликлиник Клинской, Люберецкой и Волоколамской больниц.

https://ria.ru/20230713/putevki-1883919373.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова