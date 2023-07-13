https://ria.ru/20230713/trening-1883933994.html
Тренинг для врачей по бесконфликтному общению стартовал в Подмосковье
Тренинг для врачей по бесконфликтному общению стартовал в Подмосковье - РИА Новости, 13.07.2023
Тренинг для врачей по бесконфликтному общению стартовал в Подмосковье
Тренинг для врачей "Эффективные коммуникации с пациентом" стартовал в Московской области, сообщает пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T12:13
2023-07-13T12:13
2023-07-13T12:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Тренинг для врачей "Эффективные коммуникации с пациентом" стартовал в Московской области, сообщает пресс-служба минздрава региона. Занятия проводятся очно. Обучение проходят участковые врачи-терапевты и врачи общей практики. "На поликлиническое звено ложится огромная нагрузка. Ежедневно наши поликлиники посещают порядка 120 тысяч человек. И стрессоустойчивость, умение найти общий язык с пациентом при такой нагрузке – важные качества. Ранее подобный курс прошли администраторы поликлиник – порядка 3,5 тысячи человек. Теперь тренинг запустили для врачей. Ожидается, что до конца года его пройдут 630 участковых терапевтов и врачей общей практики", – сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова. Как отметили в пресс-службе, занятия проводятся специалистами Центра развития компетенций Московского областного научно-исследовательского института имени М.Ф. Владимирского. Тренинг включает в себя короткие лекции и групповые обсуждения, а также отработку навыков в ролевой игре с симулированным пациентом. Этот специалист не просто изображает пациента, но и рассказывает врачу, какие эмоции вызывают его слова. Тренинги уже прошли специалисты из поликлиник Клинской, Люберецкой и Волоколамской больниц.
https://ria.ru/20230713/putevki-1883919373.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Тренинг для врачей "Эффективные коммуникации с пациентом" стартовал в Московской области, сообщает пресс-служба минздрава региона.
Занятия проводятся очно. Обучение проходят участковые врачи-терапевты и врачи общей практики.
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"На поликлиническое звено ложится огромная нагрузка. Ежедневно наши поликлиники посещают порядка 120 тысяч человек. И стрессоустойчивость, умение найти общий язык с пациентом при такой нагрузке – важные качества. Ранее подобный курс прошли администраторы поликлиник – порядка 3,5 тысячи человек. Теперь тренинг запустили для врачей. Ожидается, что до конца года его пройдут 630 участковых терапевтов и врачей общей практики", – сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова
.
Как отметили в пресс-службе, занятия проводятся специалистами Центра развития компетенций Московского областного научно-исследовательского института имени М.Ф. Владимирского. Тренинг включает в себя короткие лекции и групповые обсуждения, а также отработку навыков в ролевой игре с симулированным пациентом. Этот специалист не просто изображает пациента, но и рассказывает врачу, какие эмоции вызывают его слова. Тренинги уже прошли специалисты из поликлиник Клинской, Люберецкой и Волоколамской больниц.