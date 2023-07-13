Рейтинг@Mail.ru
Тренинг для врачей по бесконфликтному общению стартовал в Подмосковье - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
12:13 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/trening-1883933994.html
Тренинг для врачей по бесконфликтному общению стартовал в Подмосковье
Тренинг для врачей по бесконфликтному общению стартовал в Подмосковье - РИА Новости, 13.07.2023
Тренинг для врачей по бесконфликтному общению стартовал в Подмосковье
Тренинг для врачей "Эффективные коммуникации с пациентом" стартовал в Московской области, сообщает пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T12:13
2023-07-13T12:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883936925_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f7660be8a5ae512be846f97b41099b95.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Тренинг для врачей "Эффективные коммуникации с пациентом" стартовал в Московской области, сообщает пресс-служба минздрава региона. Занятия проводятся очно. Обучение проходят участковые врачи-терапевты и врачи общей практики. "На поликлиническое звено ложится огромная нагрузка. Ежедневно наши поликлиники посещают порядка 120 тысяч человек. И стрессоустойчивость, умение найти общий язык с пациентом при такой нагрузке – важные качества. Ранее подобный курс прошли администраторы поликлиник – порядка 3,5 тысячи человек. Теперь тренинг запустили для врачей. Ожидается, что до конца года его пройдут 630 участковых терапевтов и врачей общей практики", – сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова. Как отметили в пресс-службе, занятия проводятся специалистами Центра развития компетенций Московского областного научно-исследовательского института имени М.Ф. Владимирского. Тренинг включает в себя короткие лекции и групповые обсуждения, а также отработку навыков в ролевой игре с симулированным пациентом. Этот специалист не просто изображает пациента, но и рассказывает врачу, какие эмоции вызывают его слова. Тренинги уже прошли специалисты из поликлиник Клинской, Люберецкой и Волоколамской больниц.
https://ria.ru/20230713/putevki-1883919373.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883936925_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6bae8bf8892f1acfe9d87875a5dabbbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

Тренинг для врачей по бесконфликтному общению стартовал в Подмосковье

CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Московской области / Тренинг для врачей "Эффективные коммуникации с пациентом" в Московской области
Тренинг для врачей Эффективные коммуникации с пациентом в Московской области - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Московской области /
Тренинг для врачей "Эффективные коммуникации с пациентом" в Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Тренинг для врачей "Эффективные коммуникации с пациентом" стартовал в Московской области, сообщает пресс-служба минздрава региона.
Занятия проводятся очно. Обучение проходят участковые врачи-терапевты и врачи общей практики.
Отдыхающие на занятиях водной аэробикой в бассейне санатория Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Более 10 тысяч льготников Подмосковья получили путевки в санатории
Вчера, 11:53
"На поликлиническое звено ложится огромная нагрузка. Ежедневно наши поликлиники посещают порядка 120 тысяч человек. И стрессоустойчивость, умение найти общий язык с пациентом при такой нагрузке – важные качества. Ранее подобный курс прошли администраторы поликлиник – порядка 3,5 тысячи человек. Теперь тренинг запустили для врачей. Ожидается, что до конца года его пройдут 630 участковых терапевтов и врачей общей практики", – сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.
Как отметили в пресс-службе, занятия проводятся специалистами Центра развития компетенций Московского областного научно-исследовательского института имени М.Ф. Владимирского. Тренинг включает в себя короткие лекции и групповые обсуждения, а также отработку навыков в ролевой игре с симулированным пациентом. Этот специалист не просто изображает пациента, но и рассказывает врачу, какие эмоции вызывают его слова. Тренинги уже прошли специалисты из поликлиник Клинской, Люберецкой и Волоколамской больниц.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала