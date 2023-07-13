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При разборе сгоревших домов в Свердловской области нашли тело женщины - РИА Новости, 13.07.2023
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08:37 13.07.2023 (обновлено: 09:36 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/telo-1883887888.html
При разборе сгоревших домов в Свердловской области нашли тело женщины
При разборе сгоревших домов в Свердловской области нашли тело женщины - РИА Новости, 13.07.2023
При разборе сгоревших домов в Свердловской области нашли тело женщины
При разборе сгоревших домов в деревне Шайдуриха Свердловской области обнаружили погибшую, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T08:37
2023-07-13T09:36
происшествия
свердловская область
невьянский городской округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл — РИА Новости. При разборе сгоревших домов в деревне Шайдуриха Свердловской области обнаружили погибшую, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Тело женщины найдено во время разбора сгоревших конструкций", — сказал собеседник агентства.Позднее это подтвердили в департаменте информационной политики региона. Там добавили, что еще два человека получили ожоги.Накануне огонь от верхового лесного пожара перекинулся на строения в деревне Шайдуриха. Сгорел 41 дом. В тринадцати из них постоянно проживали люди, остальные — дачи. Без жилья остались 35 человек.К тушению пожара привлечено 137 человек и 46 единиц техники.
https://ria.ru/20230713/pozhar-1883882477.html
свердловская область
невьянский городской округ
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происшествия, свердловская область, невьянский городской округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Невьянский городской округ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При разборе сгоревших домов в Свердловской области нашли тело женщины

При разборе сгоревших домов в деревне Шайдуриха в Свердловской области нашли тело женщины

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл — РИА Новости. При разборе сгоревших домов в деревне Шайдуриха Свердловской области обнаружили погибшую, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Тело женщины найдено во время разбора сгоревших конструкций", — сказал собеседник агентства.
Позднее это подтвердили в департаменте информационной политики региона. Там добавили, что еще два человека получили ожоги.
Накануне огонь от верхового лесного пожара перекинулся на строения в деревне Шайдуриха. Сгорел 41 дом. В тринадцати из них постоянно проживали люди, остальные — дачи. Без жилья остались 35 человек.
К тушению пожара привлечено 137 человек и 46 единиц техники.
Вертолет МИ-8 МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Пожар в свердловской Шайдурихе помогут тушить вертолеты МЧС и Минобороны
Вчера, 06:58
 
ПроисшествияСвердловская областьНевьянский городской округМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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