https://ria.ru/20230713/telo-1883887888.html
При разборе сгоревших домов в Свердловской области нашли тело женщины
При разборе сгоревших домов в Свердловской области нашли тело женщины - РИА Новости, 13.07.2023
При разборе сгоревших домов в Свердловской области нашли тело женщины
При разборе сгоревших домов в деревне Шайдуриха Свердловской области обнаружили погибшую, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T08:37
2023-07-13T08:37
2023-07-13T09:36
происшествия
свердловская область
невьянский городской округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл — РИА Новости. При разборе сгоревших домов в деревне Шайдуриха Свердловской области обнаружили погибшую, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Тело женщины найдено во время разбора сгоревших конструкций", — сказал собеседник агентства.Позднее это подтвердили в департаменте информационной политики региона. Там добавили, что еще два человека получили ожоги.Накануне огонь от верхового лесного пожара перекинулся на строения в деревне Шайдуриха. Сгорел 41 дом. В тринадцати из них постоянно проживали люди, остальные — дачи. Без жилья остались 35 человек.К тушению пожара привлечено 137 человек и 46 единиц техники.
https://ria.ru/20230713/pozhar-1883882477.html
свердловская область
невьянский городской округ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, невьянский городской округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Невьянский городской округ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При разборе сгоревших домов в Свердловской области нашли тело женщины
При разборе сгоревших домов в деревне Шайдуриха в Свердловской области нашли тело женщины
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл — РИА Новости. При разборе сгоревших домов в деревне Шайдуриха Свердловской области обнаружили погибшую, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Тело женщины найдено во время разбора сгоревших конструкций", — сказал собеседник агентства.
Позднее это подтвердили в департаменте информационной политики региона. Там добавили, что еще два человека получили ожоги.
Накануне огонь от верхового лесного пожара перекинулся на строения в деревне Шайдуриха. Сгорел 41 дом. В тринадцати из них постоянно проживали люди, остальные — дачи. Без жилья остались 35 человек.
К тушению пожара привлечено 137 человек и 46 единиц техники.
Пожар в свердловской Шайдурихе помогут тушить вертолеты МЧС и Минобороны