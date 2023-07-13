https://ria.ru/20230713/telo-1883887888.html

При разборе сгоревших домов в Свердловской области нашли тело женщины

При разборе сгоревших домов в Свердловской области нашли тело женщины - РИА Новости, 13.07.2023

При разборе сгоревших домов в Свердловской области нашли тело женщины

При разборе сгоревших домов в деревне Шайдуриха Свердловской области обнаружили погибшую, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T08:37

2023-07-13T08:37

2023-07-13T09:36

происшествия

свердловская область

невьянский городской округ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл — РИА Новости. При разборе сгоревших домов в деревне Шайдуриха Свердловской области обнаружили погибшую, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Тело женщины найдено во время разбора сгоревших конструкций", — сказал собеседник агентства.Позднее это подтвердили в департаменте информационной политики региона. Там добавили, что еще два человека получили ожоги.Накануне огонь от верхового лесного пожара перекинулся на строения в деревне Шайдуриха. Сгорел 41 дом. В тринадцати из них постоянно проживали люди, остальные — дачи. Без жилья остались 35 человек.К тушению пожара привлечено 137 человек и 46 единиц техники.

https://ria.ru/20230713/pozhar-1883882477.html

свердловская область

невьянский городской округ

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, свердловская область, невьянский городской округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)