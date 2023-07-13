https://ria.ru/20230713/tekhnologii-1884076938.html

Лихачев призвал внедрять квантовые технологии в атомную отрасль

Лихачев призвал внедрять квантовые технологии в атомную отрасль - РИА Новости, 13.07.2023

Лихачев призвал внедрять квантовые технологии в атомную отрасль

Квантовые технологии надо активно внедрять в атомной отрасли, делая неотъемлемой частью ее технологического ландшафта, считает генеральный директор... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T20:36

2023-07-13T20:36

2023-07-13T20:37

наука

технологии

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Квантовые технологии надо активно внедрять в атомной отрасли, делая неотъемлемой частью ее технологического ландшафта, считает генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Технологии квантовых вычислений в России пока еще находятся на начальном этапе своего создания, но их уже сейчас надо применять на практике, отметил глава "Росатома", выступая в четверг на пленарном заседании Форума будущих технологий. "Их нужно опережающими темпами, "на доверии" затягивать в атомную промышленность и как можно быстрее их индустриализовать, делать и неотъемлемой частью технологического ландшафта", - подчеркнул Лихачев. "С другой стороны, мы понимаем, что с учетом внешнего огромного давления нужно подставить плечо и нашим ученым - по компонентной базе (квантовых компьютеров - ред.), по каким-то установкам... И на это во многом настроена работа и государственной корпорации, и других наших коллег", - добавил он. Атомная госкорпорация отвечает за создание в России квантового компьютера, выполняет российскую дорожную карту по квантовым вычислениям. Квантовые компьютеры – это новый класс вычислительных устройств, которые благодаря использованию квантовых эффектов способны решать задачи, недоступные самым мощным "классическим" суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие. В классических вычислительных устройствах вся информация раскладывается на биты — 0 или 1, тогда как в квантовых наименьшей единицей информации является квантовый бит (кубит), способный одновременно находиться в обоих состояниях сразу — и 0, и 1. Количество состояний, в которых находится квантовый процессор, быстро растет с увеличением числа кубитов за счет возможности связывать их между собой. Эта особенность позволяет квантовым устройствам решать различные вычислительные задачи на порядки быстрее классических компьютеров и суперкомпьютеров. "Росатом" уже вошел в число мировых лидеров по ряду направлений квантовых вычислений, заявил в нынешнем году Алексей Лихачев. В 2022 году под эгидой "Росатома" создан процессор на 16 кубитах, говорил он. Россия входит в первую тройку стран по перспективной технологии так называемых кудитов, отмечал Лихачев. Кудиты – это расширенные версии кубитов, способные одновременно находиться в нескольких состояниях. А ранее российские специалисты, используя технологии квантовых вычислений, впервые в мире решили важную для атомной отрасли задачу – как найти оптимальное распределение отработавшего ядерного топлива по контейнерам для последующего безопасного хранения. Ограничениями в такой задаче являются экономические и экологические факторы. К тому же при увеличении размерности задачи, то есть количества отработавших топливных элементов и контейнеров, число возможных вариантов размещения начинает быстро расти, что значительно усложняет поиск оптимальной конфигурации. Поэтому квантовые вычисления оказались очень кстати.

https://ria.ru/20230711/kvant-1883423119.html

https://ria.ru/20220914/tekhnologii-1816690601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"