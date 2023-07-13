https://ria.ru/20230713/taynik-1884062991.html

ФСБ обнаружила тайник со взрывчаткой в Мелитопольском районе

ФСБ обнаружила тайник со взрывчаткой в Мелитопольском районе - РИА Новости, 13.07.2023

ФСБ обнаружила тайник со взрывчаткой в Мелитопольском районе

Сотрудники управления ФСБ России по Запорожской области обнаружили тайник со взрывчаткой и прочими компонентами для изготовления самодельного взрывного... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T18:56

2023-07-13T18:56

2023-07-13T19:41

россия

запорожская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 13 июл - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Запорожской области обнаружили тайник со взрывчаткой и прочими компонентами для изготовления самодельного взрывного устройства в Мелитопольском районе, сообщил РИА Новости представитель спецслужб. "В селе Ровное Мелитопольского района на территории одного из частных домовладений сотрудниками спецслужб выявлен тайник с находящимися в нем ручными гранатами, сигнальными и имитационными средствами, взрывчаткой и электродетонаторами к ней", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в тайнике также были обнаружены оптические приборы для стрелкового оружия, немецкий ручной противотанковый гранатомет "Panzerfaust 3", емкость с ртутью, два ртутных взрывателя и другие компоненты, предназначенные для изготовления самодельного взрывного устройства. "Все обнаруженные предметы изъяты и направлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - заключил представитель спецслужб.

https://ria.ru/20230321/skhron-1859375938.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)