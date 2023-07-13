Рейтинг@Mail.ru
ФСБ обнаружила тайник со взрывчаткой в Мелитопольском районе - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 13.07.2023 (обновлено: 19:41 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/taynik-1884062991.html
ФСБ обнаружила тайник со взрывчаткой в Мелитопольском районе
ФСБ обнаружила тайник со взрывчаткой в Мелитопольском районе - РИА Новости, 13.07.2023
ФСБ обнаружила тайник со взрывчаткой в Мелитопольском районе
Сотрудники управления ФСБ России по Запорожской области обнаружили тайник со взрывчаткой и прочими компонентами для изготовления самодельного взрывного... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T18:56
2023-07-13T19:41
россия
запорожская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 13 июл - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Запорожской области обнаружили тайник со взрывчаткой и прочими компонентами для изготовления самодельного взрывного устройства в Мелитопольском районе, сообщил РИА Новости представитель спецслужб. "В селе Ровное Мелитопольского района на территории одного из частных домовладений сотрудниками спецслужб выявлен тайник с находящимися в нем ручными гранатами, сигнальными и имитационными средствами, взрывчаткой и электродетонаторами к ней", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в тайнике также были обнаружены оптические приборы для стрелкового оружия, немецкий ручной противотанковый гранатомет "Panzerfaust 3", емкость с ртутью, два ртутных взрывателя и другие компоненты, предназначенные для изготовления самодельного взрывного устройства. "Все обнаруженные предметы изъяты и направлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - заключил представитель спецслужб.
https://ria.ru/20230321/skhron-1859375938.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Запорожская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ обнаружила тайник со взрывчаткой в Мелитопольском районе

Сотрудники ФСБ обнаружили тайник со взрывчаткой в селе Ровное в Мелитопольском районе

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 13 июл - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Запорожской области обнаружили тайник со взрывчаткой и прочими компонентами для изготовления самодельного взрывного устройства в Мелитопольском районе, сообщил РИА Новости представитель спецслужб.
"В селе Ровное Мелитопольского района на территории одного из частных домовладений сотрудниками спецслужб выявлен тайник с находящимися в нем ручными гранатами, сигнальными и имитационными средствами, взрывчаткой и электродетонаторами к ней", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в тайнике также были обнаружены оптические приборы для стрелкового оружия, немецкий ручной противотанковый гранатомет "Panzerfaust 3", емкость с ртутью, два ртутных взрывателя и другие компоненты, предназначенные для изготовления самодельного взрывного устройства.
"Все обнаруженные предметы изъяты и направлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - заключил представитель спецслужб.
Военнослужащий у входа в здание полиции в Бердянске - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
В Бердянске нашли схрон с оружием
21 марта, 10:01
 
РоссияЗапорожская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала