https://ria.ru/20230713/taynik-1884062991.html
ФСБ обнаружила тайник со взрывчаткой в Мелитопольском районе
ФСБ обнаружила тайник со взрывчаткой в Мелитопольском районе - РИА Новости, 13.07.2023
ФСБ обнаружила тайник со взрывчаткой в Мелитопольском районе
Сотрудники управления ФСБ России по Запорожской области обнаружили тайник со взрывчаткой и прочими компонентами для изготовления самодельного взрывного... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T18:56
2023-07-13T18:56
2023-07-13T19:41
россия
запорожская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 13 июл - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Запорожской области обнаружили тайник со взрывчаткой и прочими компонентами для изготовления самодельного взрывного устройства в Мелитопольском районе, сообщил РИА Новости представитель спецслужб. "В селе Ровное Мелитопольского района на территории одного из частных домовладений сотрудниками спецслужб выявлен тайник с находящимися в нем ручными гранатами, сигнальными и имитационными средствами, взрывчаткой и электродетонаторами к ней", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в тайнике также были обнаружены оптические приборы для стрелкового оружия, немецкий ручной противотанковый гранатомет "Panzerfaust 3", емкость с ртутью, два ртутных взрывателя и другие компоненты, предназначенные для изготовления самодельного взрывного устройства. "Все обнаруженные предметы изъяты и направлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - заключил представитель спецслужб.
https://ria.ru/20230321/skhron-1859375938.html
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россия, запорожская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Запорожская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ обнаружила тайник со взрывчаткой в Мелитопольском районе
Сотрудники ФСБ обнаружили тайник со взрывчаткой в селе Ровное в Мелитопольском районе
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 13 июл - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Запорожской области обнаружили тайник со взрывчаткой и прочими компонентами для изготовления самодельного взрывного устройства в Мелитопольском районе, сообщил РИА Новости представитель спецслужб.
"В селе Ровное Мелитопольского района на территории одного из частных домовладений сотрудниками спецслужб выявлен тайник с находящимися в нем ручными гранатами, сигнальными и имитационными средствами, взрывчаткой и электродетонаторами к ней", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в тайнике также были обнаружены оптические приборы для стрелкового оружия, немецкий ручной противотанковый гранатомет "Panzerfaust 3", емкость с ртутью, два ртутных взрывателя и другие компоненты, предназначенные для изготовления самодельного взрывного устройства.
"Все обнаруженные предметы изъяты и направлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - заключил представитель спецслужб.
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