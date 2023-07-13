https://ria.ru/20230713/tayfun-1883877751.html

Примгидромет сообщил об угрозе тайфунов на китайском острове Хайнань

Примгидромет сообщил об угрозе тайфунов на китайском острове Хайнань - РИА Новости, 13.07.2023

Примгидромет сообщил об угрозе тайфунов на китайском острове Хайнань

Новый тайфун зарождается в районе Филиппинских островов, еще три вихря могут образоваться в течение двух недель, все они, вероятно, отправятся к китайскому... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T04:47

2023-07-13T04:47

2023-07-13T04:47

хайнань

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Новый тайфун зарождается в районе Филиппинских островов, еще три вихря могут образоваться в течение двух недель, все они, вероятно, отправятся к китайскому острову Хайнань, сообщает Примгидромет. "Сегодня в районе Филиппинских островов идет процесс зарождения тайфуна. Пока математика указывает на то, что он может отправиться на запад, к острову Хайнань и далее - к Ханою. А еще математические расчеты указывают на вероятность зарождения трех тайфунов в течение ближайших двух недель и, что удивительно, все они могут нацелиться на остров Хайнань", - приводятся в сообщении слова главы Примгидромета Бориса Кубая.

https://ria.ru/20230713/stambul-1883876495.html

хайнань

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хайнань, в мире