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Примгидромет сообщил об угрозе тайфунов на китайском острове Хайнань
Примгидромет сообщил об угрозе тайфунов на китайском острове Хайнань - РИА Новости, 13.07.2023
Примгидромет сообщил об угрозе тайфунов на китайском острове Хайнань
Новый тайфун зарождается в районе Филиппинских островов, еще три вихря могут образоваться в течение двух недель, все они, вероятно, отправятся к китайскому... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T04:47
2023-07-13T04:47
2023-07-13T04:47
хайнань
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Новый тайфун зарождается в районе Филиппинских островов, еще три вихря могут образоваться в течение двух недель, все они, вероятно, отправятся к китайскому острову Хайнань, сообщает Примгидромет. "Сегодня в районе Филиппинских островов идет процесс зарождения тайфуна. Пока математика указывает на то, что он может отправиться на запад, к острову Хайнань и далее - к Ханою. А еще математические расчеты указывают на вероятность зарождения трех тайфунов в течение ближайших двух недель и, что удивительно, все они могут нацелиться на остров Хайнань", - приводятся в сообщении слова главы Примгидромета Бориса Кубая.
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хайнань, в мире
Примгидромет сообщил об угрозе тайфунов на китайском острове Хайнань
Примгидромет: к китайскому острову Хайнань за две недели могут направиться четыре тайфуна