https://ria.ru/20230713/tatarstan-1884009294.html

В Татарстане дети-сироты участников СВО получат преимущество на жилье

В Татарстане дети-сироты участников СВО получат преимущество на жилье - РИА Новости, 13.07.2023

В Татарстане дети-сироты участников СВО получат преимущество на жилье

Депутаты Госсовета Татарстана на заседании в четверг приняли законопроект, обеспечивающий преимущественное право на жилье для детей-сирот и детей, оставшихся... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T16:06

2023-07-13T16:06

2023-07-13T16:06

республика татарстан

украина

луганская народная республика

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Депутаты Госсовета Татарстана на заседании в четверг приняли законопроект, обеспечивающий преимущественное право на жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей-участников СВО, сообщает пресс-служба парламента. "Депутатами парламента сегодня принят законопроект о внесении изменений в республиканские законы "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и "Об адресной социальной поддержке населения в РТ", - говорится в сообщении. Отмечается, что согласно законопроекту предусматривается преимущественное право для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимающих участие в специальной военной операции, на обеспечение жилыми помещениями перед другими лицами, относящимися к категории детей-сирот. Депутат Александр Комиссаров, который представил законопроект, отметил, что документ разработан в целях приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным. "Он направлен на повышение социальных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", – пояснил депутат.

https://ria.ru/20230621/siroty-1879604496.html

https://realty.ria.ru/20230210/gosduma-1851042552.html

украина

луганская народная республика

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, луганская народная республика, республика татарстан (татарстан)