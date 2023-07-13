https://ria.ru/20230713/tatarstan-1884009294.html
В Татарстане дети-сироты участников СВО получат преимущество на жилье
В Татарстане дети-сироты участников СВО получат преимущество на жилье - РИА Новости, 13.07.2023
В Татарстане дети-сироты участников СВО получат преимущество на жилье
Депутаты Госсовета Татарстана на заседании в четверг приняли законопроект, обеспечивающий преимущественное право на жилье для детей-сирот и детей, оставшихся... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T16:06
2023-07-13T16:06
2023-07-13T16:06
республика татарстан
украина
луганская народная республика
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Депутаты Госсовета Татарстана на заседании в четверг приняли законопроект, обеспечивающий преимущественное право на жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей-участников СВО, сообщает пресс-служба парламента. "Депутатами парламента сегодня принят законопроект о внесении изменений в республиканские законы "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и "Об адресной социальной поддержке населения в РТ", - говорится в сообщении. Отмечается, что согласно законопроекту предусматривается преимущественное право для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимающих участие в специальной военной операции, на обеспечение жилыми помещениями перед другими лицами, относящимися к категории детей-сирот. Депутат Александр Комиссаров, который представил законопроект, отметил, что документ разработан в целях приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным. "Он направлен на повышение социальных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", – пояснил депутат.
https://ria.ru/20230621/siroty-1879604496.html
https://realty.ria.ru/20230210/gosduma-1851042552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, луганская народная республика, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Украина, Луганская Народная Республика, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане дети-сироты участников СВО получат преимущество на жилье
В Татарстане приняли закон о преимущественном праве детей-сирот участников СВО на жилье