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Танкист ЮВО рассказал об уничтожении позиций ВСУ под Марьинкой - РИА Новости, 13.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:10 13.07.2023 (обновлено: 03:23 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/tankisty-1883874789.html
Танкист ЮВО рассказал об уничтожении позиций ВСУ под Марьинкой
Танкист ЮВО рассказал об уничтожении позиций ВСУ под Марьинкой - РИА Новости, 13.07.2023
Танкист ЮВО рассказал об уничтожении позиций ВСУ под Марьинкой
Танкисты Южной группировки войск активно уничтожают украинские позиции на окраинах Марьинки в ДНР для последующей работы российских штурмовых подразделений,... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T03:10
2023-07-13T03:23
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ян гагин
вооруженные силы украины
россия
угледар
в мире
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Танкисты Южной группировки войск активно уничтожают украинские позиции на окраинах Марьинки в ДНР для последующей работы российских штурмовых подразделений, рассказал РИА Новости командир танкового взвода с позывным "Путник", вернувшийся с боевой работы. "Сейчас работали уже по окраине Марьинки, вблизи позиций наших пехотных подразделений, соответственно, было огневое поражение огневых позиций противника, (одна из задач - ред.) подавить их", - рассказал танкист.По его словам, работа ведется вблизи российской пехоты, первый выстрел производится дальше в тыл от позиций ВСУ, после чего под корректировку огневое поражение ведется на приближение к огневой позиции противника до полного уничтожения. В зависимости от важности цели и обстановки, рассказал он, приходилось работать по противнику вблизи российских позиций, примерно в 100 метрах от пехоты ВС РФ. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем работы танкистов. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что на участке от Угледара до Артемовска инициатива у войск РФ, по его словам, ночью практически не смолкала канонада – работала артиллерия. По его словам, в районе находящейся рядом с Авдеевкой Марьинки инициатива также у российских войск.
https://ria.ru/20230711/spetsoperatsiya-1883514503.html
донецкая народная республика
россия
угледар
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донецкая народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины, россия, угледар, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Россия, Угледар, В мире
Танкист ЮВО рассказал об уничтожении позиций ВСУ под Марьинкой

Командир танкового взвода ЮВО рассказал об активном уничтожении позиций ВСУ под Марьинкой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТанкисты Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции
Танкисты Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Танкисты Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Танкисты Южной группировки войск активно уничтожают украинские позиции на окраинах Марьинки в ДНР для последующей работы российских штурмовых подразделений, рассказал РИА Новости командир танкового взвода с позывным "Путник", вернувшийся с боевой работы.
"Сейчас работали уже по окраине Марьинки, вблизи позиций наших пехотных подразделений, соответственно, было огневое поражение огневых позиций противника, (одна из задач - ред.) подавить их", - рассказал танкист.
По его словам, работа ведется вблизи российской пехоты, первый выстрел производится дальше в тыл от позиций ВСУ, после чего под корректировку огневое поражение ведется на приближение к огневой позиции противника до полного уничтожения. В зависимости от важности цели и обстановки, рассказал он, приходилось работать по противнику вблизи российских позиций, примерно в 100 метрах от пехоты ВС РФ.
Корреспондент РИА Новости стал свидетелем работы танкистов.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что на участке от Угледара до Артемовска инициатива у войск РФ, по его словам, ночью практически не смолкала канонада – работала артиллерия. По его словам, в районе находящейся рядом с Авдеевкой Марьинки инициатива также у российских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинВооруженные силы УкраиныРоссияУгледарВ мире
 
 
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