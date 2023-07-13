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Танкист ЮВО рассказал об уничтожении позиций ВСУ под Марьинкой
Танкист ЮВО рассказал об уничтожении позиций ВСУ под Марьинкой - РИА Новости, 13.07.2023
Танкист ЮВО рассказал об уничтожении позиций ВСУ под Марьинкой
Танкисты Южной группировки войск активно уничтожают украинские позиции на окраинах Марьинки в ДНР для последующей работы российских штурмовых подразделений,... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T03:10
2023-07-13T03:10
2023-07-13T03:23
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ян гагин
вооруженные силы украины
россия
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в мире
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Танкисты Южной группировки войск активно уничтожают украинские позиции на окраинах Марьинки в ДНР для последующей работы российских штурмовых подразделений, рассказал РИА Новости командир танкового взвода с позывным "Путник", вернувшийся с боевой работы. "Сейчас работали уже по окраине Марьинки, вблизи позиций наших пехотных подразделений, соответственно, было огневое поражение огневых позиций противника, (одна из задач - ред.) подавить их", - рассказал танкист.По его словам, работа ведется вблизи российской пехоты, первый выстрел производится дальше в тыл от позиций ВСУ, после чего под корректировку огневое поражение ведется на приближение к огневой позиции противника до полного уничтожения. В зависимости от важности цели и обстановки, рассказал он, приходилось работать по противнику вблизи российских позиций, примерно в 100 метрах от пехоты ВС РФ. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем работы танкистов. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что на участке от Угледара до Артемовска инициатива у войск РФ, по его словам, ночью практически не смолкала канонада – работала артиллерия. По его словам, в районе находящейся рядом с Авдеевкой Марьинки инициатива также у российских войск.
https://ria.ru/20230711/spetsoperatsiya-1883514503.html
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донецкая народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины, россия, угледар, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Россия, Угледар, В мире
Танкист ЮВО рассказал об уничтожении позиций ВСУ под Марьинкой
Командир танкового взвода ЮВО рассказал об активном уничтожении позиций ВСУ под Марьинкой