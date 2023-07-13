https://ria.ru/20230713/tanki-1884065116.html

Путин заявил, что иностранные танки горят лучше советских

Путин заявил, что иностранные танки горят лучше советских - РИА Новости, 13.07.2023

Путин заявил, что иностранные танки горят лучше советских

Иностранные танки горят лучше, чем машины советского производства, заявил в эфире канала "Россия 24" президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T19:02

2023-07-13T19:02

2023-07-13T19:22

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

т-72 "урал"

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Иностранные танки горят лучше, чем машины советского производства, заявил в эфире канала "Россия 24" президент РФ Владимир Путин."А горят они так же, как все остальные. Даже лучше, чем остальные, советского производства известные Т-72", - сказал он.Путин отметил, что "на вчерашний вечер танков только с 4 июня уничтожено 311 единиц", значительная часть из них, как минимум треть - западного производства, в том числе "Леопарды".

россия

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2023

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владимир путин, россия, т-72 "урал"