Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что иностранные танки горят лучше советских - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:02 13.07.2023 (обновлено: 19:22 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/tanki-1884065116.html
Путин заявил, что иностранные танки горят лучше советских
Путин заявил, что иностранные танки горят лучше советских - РИА Новости, 13.07.2023
Путин заявил, что иностранные танки горят лучше советских
Иностранные танки горят лучше, чем машины советского производства, заявил в эфире канала "Россия 24" президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T19:02
2023-07-13T19:22
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
т-72 "урал"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877407612_102:0:1136:581_1920x0_80_0_0_393d1fadcde91a9fecf820382621ecea.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Иностранные танки горят лучше, чем машины советского производства, заявил в эфире канала "Россия 24" президент РФ Владимир Путин."А горят они так же, как все остальные. Даже лучше, чем остальные, советского производства известные Т-72", - сказал он.Путин отметил, что "на вчерашний вечер танков только с 4 июня уничтожено 311 единиц", значительная часть из них, как минимум треть - западного производства, в том числе "Леопарды".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877407612_303:62:988:576_1920x0_80_0_0_63ed756c898f9979863426da8878d8c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, т-72 "урал"
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Т-72 "Урал"
Путин заявил, что иностранные танки горят лучше советских

Путин заявил, что иностранные танки горят лучше, чем машины советского производства

Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Иностранные танки горят лучше, чем машины советского производства, заявил в эфире канала "Россия 24" президент РФ Владимир Путин.
"А горят они так же, как все остальные. Даже лучше, чем остальные, советского производства известные Т-72", - сказал он.
Путин отметил, что "на вчерашний вечер танков только с 4 июня уничтожено 311 единиц", значительная часть из них, как минимум треть - западного производства, в том числе "Леопарды".
Сравнение основных боевых танков России и НАТО
1 февраля, 09:00
Инфографика
Сравнение основных боевых танков России и НАТОПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияТ-72 "Урал"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала