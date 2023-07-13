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Путин заявил, что иностранные танки горят лучше советских
Путин заявил, что иностранные танки горят лучше советских - РИА Новости, 13.07.2023
Путин заявил, что иностранные танки горят лучше советских
Иностранные танки горят лучше, чем машины советского производства, заявил в эфире канала "Россия 24" президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T19:02
2023-07-13T19:02
2023-07-13T19:22
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
т-72 "урал"
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Иностранные танки горят лучше, чем машины советского производства, заявил в эфире канала "Россия 24" президент РФ Владимир Путин."А горят они так же, как все остальные. Даже лучше, чем остальные, советского производства известные Т-72", - сказал он.Путин отметил, что "на вчерашний вечер танков только с 4 июня уничтожено 311 единиц", значительная часть из них, как минимум треть - западного производства, в том числе "Леопарды".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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владимир путин, россия, т-72 "урал"
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Т-72 "Урал"
Путин заявил, что иностранные танки горят лучше советских
Путин заявил, что иностранные танки горят лучше, чем машины советского производства