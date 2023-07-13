https://ria.ru/20230713/swift-1883888153.html

Источник рассказал о сложностях подключения российского банка к SWIFT

Источник рассказал о сложностях подключения российского банка к SWIFT - РИА Новости, 13.07.2023

Источник рассказал о сложностях подключения российского банка к SWIFT

Предполагаемый план ЕС по подключению "дочки" российского банка к платежной системе SWIFT требует консенсуса среди западных стран и снятия барьеров для... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T08:40

2023-07-13T08:40

2023-07-13T09:09

экономика

россия

антониу гутерреш

владимир путин

оон

евросоюз

swift

зерновая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602329569_0:72:1200:747_1920x0_80_0_0_206424e56af66007b167cd98e04619e4.jpg

АНКАРА, 13 июл – РИА Новости. Предполагаемый план ЕС по подключению "дочки" российского банка к платежной системе SWIFT требует консенсуса среди западных стран и снятия барьеров для беспрепятственного выхода российской продукции на мировые рынки, это будет сложный процесс, требующий времени и усилий, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорным процессом вокруг черноморской зерновой инициативы. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме президенту России Владимиру Путину предложил ему продлить действие черноморской зерновой инициативы еще на несколько месяцев - по крайней мере до того, как ЕС подключит к SWIFT "дочку" российского банка, передает агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что ЕС рассматривает возможность разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которая будет подключена к платежной системе SWIFT, для расчетов по операциям, связанным с экспортом зерна, чтобы сохранить зерновую сделку. "Это довольно сложный процесс. Тут необходимы ясные намерения, консенсус и усилия для снятия всех барьеров. Необходимы, во-первых, время, потому что процесс согласования и выстраивания всего этого механизма дело не одного-двух дней, во-вторых, нужны усилия", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230713/sdelka-1883886678.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, антониу гутерреш, владимир путин, оон, евросоюз, swift, зерновая сделка