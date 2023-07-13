https://ria.ru/20230713/swift-1883888153.html
Источник рассказал о сложностях подключения российского банка к SWIFT
Источник рассказал о сложностях подключения российского банка к SWIFT - РИА Новости, 13.07.2023
Источник рассказал о сложностях подключения российского банка к SWIFT
Предполагаемый план ЕС по подключению "дочки" российского банка к платежной системе SWIFT требует консенсуса среди западных стран и снятия барьеров для... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T08:40
2023-07-13T08:40
2023-07-13T09:09
экономика
россия
антониу гутерреш
владимир путин
оон
евросоюз
swift
зерновая сделка
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АНКАРА, 13 июл – РИА Новости. Предполагаемый план ЕС по подключению "дочки" российского банка к платежной системе SWIFT требует консенсуса среди западных стран и снятия барьеров для беспрепятственного выхода российской продукции на мировые рынки, это будет сложный процесс, требующий времени и усилий, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорным процессом вокруг черноморской зерновой инициативы. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме президенту России Владимиру Путину предложил ему продлить действие черноморской зерновой инициативы еще на несколько месяцев - по крайней мере до того, как ЕС подключит к SWIFT "дочку" российского банка, передает агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что ЕС рассматривает возможность разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которая будет подключена к платежной системе SWIFT, для расчетов по операциям, связанным с экспортом зерна, чтобы сохранить зерновую сделку. "Это довольно сложный процесс. Тут необходимы ясные намерения, консенсус и усилия для снятия всех барьеров. Необходимы, во-первых, время, потому что процесс согласования и выстраивания всего этого механизма дело не одного-двух дней, во-вторых, нужны усилия", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230713/sdelka-1883886678.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антониу гутерреш, владимир путин, оон, евросоюз, swift, зерновая сделка
Экономика, Россия, Антониу Гутерреш, Владимир Путин, ООН, Евросоюз, SWIFT, Зерновая сделка
Источник рассказал о сложностях подключения российского банка к SWIFT
Источник: план ЕС по подключению "дочки" российского банка к SWIFT требует консенсуса