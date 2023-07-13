https://ria.ru/20230713/svo-1883982236.html

Германия ждет от Китая четкой позиции по СВО на Украине

Германия ждет от Китая четкой позиции по СВО на Украине - РИА Новости, 13.07.2023

Германия ждет от Китая четкой позиции по СВО на Украине

Германия ожидает от Китая обозначения четкой позиции по специальной военной операции России на Украине и предостерегает Пекин от наращивания военного... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T14:41

2023-07-13T14:41

2023-07-13T14:41

китай

владимир путин

евросоюз

нато

россия

германия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Германия ожидает от Китая обозначения четкой позиции по специальной военной операции России на Украине и предостерегает Пекин от наращивания военного сотрудничества с Москвой, особенно в сфере поставок оружия, говорится в опубликованной в четверг стратегии правительства ФРГ в отношении КНР. Ранее РФ и Китай не раз заявляли, что их стратегическое партнерство не направлено против третьих стран. В Москве отмечали попытки Запада вбить клин в российско-китайские отношения, заявив, что это никому не удастся. "Мы продолжаем диалог с Китаем и призываем его обозначить четкую позицию по агрессивной войне России", - говорится в документе немецкого правительства. Авторы предупреждают КНР о последствиях наращивания военного сотрудничества с Россией. "Углубление сотрудничества в сфере вооружений между Китаем и Россией, особенно поставки Китаем оружия в контексте российской агрессивной войны оказали бы непосредственное влияние на отношения между ЕС и Китаем, а также на наши двусторонние отношения", - сказано в стратегии. Кроме того, авторы стратеги обвинили "китайскую пропаганду" в поддержке российских нарративов касательно специальной военной операции. Отношения Западных стран с Китаем в последнее время ухудшаются из-за сохраняющегося сотрудничества КНР с Россией, а также из-за роста напряженности вокруг Тайваня. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230713/germaniya-1883969738.html

https://ria.ru/20230713/kitay-1883894140.html

китай

россия

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китай, владимир путин, евросоюз, нато, россия, германия