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Германия ждет от Китая четкой позиции по СВО на Украине - РИА Новости, 13.07.2023
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14:41 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/svo-1883982236.html
Германия ждет от Китая четкой позиции по СВО на Украине
Германия ждет от Китая четкой позиции по СВО на Украине - РИА Новости, 13.07.2023
Германия ждет от Китая четкой позиции по СВО на Украине
Германия ожидает от Китая обозначения четкой позиции по специальной военной операции России на Украине и предостерегает Пекин от наращивания военного... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:41
2023-07-13T14:41
китай
владимир путин
евросоюз
нато
россия
германия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Германия ожидает от Китая обозначения четкой позиции по специальной военной операции России на Украине и предостерегает Пекин от наращивания военного сотрудничества с Москвой, особенно в сфере поставок оружия, говорится в опубликованной в четверг стратегии правительства ФРГ в отношении КНР. Ранее РФ и Китай не раз заявляли, что их стратегическое партнерство не направлено против третьих стран. В Москве отмечали попытки Запада вбить клин в российско-китайские отношения, заявив, что это никому не удастся. "Мы продолжаем диалог с Китаем и призываем его обозначить четкую позицию по агрессивной войне России", - говорится в документе немецкого правительства. Авторы предупреждают КНР о последствиях наращивания военного сотрудничества с Россией. "Углубление сотрудничества в сфере вооружений между Китаем и Россией, особенно поставки Китаем оружия в контексте российской агрессивной войны оказали бы непосредственное влияние на отношения между ЕС и Китаем, а также на наши двусторонние отношения", - сказано в стратегии. Кроме того, авторы стратеги обвинили "китайскую пропаганду" в поддержке российских нарративов касательно специальной военной операции. Отношения Западных стран с Китаем в последнее время ухудшаются из-за сохраняющегося сотрудничества КНР с Россией, а также из-за роста напряженности вокруг Тайваня. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230713/germaniya-1883969738.html
https://ria.ru/20230713/kitay-1883894140.html
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китай, владимир путин, евросоюз, нато, россия, германия
Китай, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, Россия, Германия
Германия ждет от Китая четкой позиции по СВО на Украине

Германия ожидает от Китая обозначения четкой позиции по СВО России на Украине

© AP Photo / Andy WongРаботник поправляет флаги Германии и Китая в Доме народных собраний в Пекине
Работник поправляет флаги Германии и Китая в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Andy Wong
Работник поправляет флаги Германии и Китая в Доме народных собраний в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Германия ожидает от Китая обозначения четкой позиции по специальной военной операции России на Украине и предостерегает Пекин от наращивания военного сотрудничества с Москвой, особенно в сфере поставок оружия, говорится в опубликованной в четверг стратегии правительства ФРГ в отношении КНР.
Ранее РФ и Китай не раз заявляли, что их стратегическое партнерство не направлено против третьих стран. В Москве отмечали попытки Запада вбить клин в российско-китайские отношения, заявив, что это никому не удастся.
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Правительство Германии приняло стратегию в отношении Китая
Вчера, 14:00
«
"Мы продолжаем диалог с Китаем и призываем его обозначить четкую позицию по агрессивной войне России", - говорится в документе немецкого правительства.
Авторы предупреждают КНР о последствиях наращивания военного сотрудничества с Россией.
«
"Углубление сотрудничества в сфере вооружений между Китаем и Россией, особенно поставки Китаем оружия в контексте российской агрессивной войны оказали бы непосредственное влияние на отношения между ЕС и Китаем, а также на наши двусторонние отношения", - сказано в стратегии.
Кроме того, авторы стратеги обвинили "китайскую пропаганду" в поддержке российских нарративов касательно специальной военной операции.
Отношения Западных стран с Китаем в последнее время ухудшаются из-за сохраняющегося сотрудничества КНР с Россией, а также из-за роста напряженности вокруг Тайваня.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Ван И анонсировал контакты между Россией и Китаем на высоком уровне
Вчера, 09:31
 
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