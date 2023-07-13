https://ria.ru/20230713/surrogat-1883986494.html
В Тюмени поставщиков суррогата приговорили к колонии после гибели людей
В Тюмени поставщиков суррогата приговорили к колонии после гибели людей - РИА Новости, 13.07.2023
В Тюмени поставщиков суррогата приговорили к колонии после гибели людей
Центральный районный суд Тюмени по делу об отравлении метанолом двух человек приговорил трех тюменцев к четырем и шести годам колонии общего режима, сообщает... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:57
2023-07-13T14:57
2023-07-13T14:57
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ТЮМЕНЬ, 13 июл – РИА Новости. Центральный районный суд Тюмени по делу об отравлении метанолом двух человек приговорил трех тюменцев к четырем и шести годам колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. По данным суда, торговый представитель ООО "Лидер Групп" Алексей Камышев, 1986 года рождения, индивидуальный предприниматель Орудж Мамедов, 1990 года рождения, и директор ООО "Каспий" Вугар Велиев, 1976 года рождения, объединившись в преступную группу, занимались реализацией контрафактного алкоголя. "Мужчины признаны виновными в сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Алексей Камышев будет отбывать наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии общего режима, Вугар Велиев - 4 года в колонии общего режима, Орудж Мамедов – 6 лет в колонии общего режима", - следует из сообщения. Также суд удовлетворил гражданский иск в пользу потерпевших в размере более 1,4 миллиона рублей. В пресс-службе СУСК уточнили, что с ноября по декабрь 2021 года один из осужденных приобрел не менее восьми коробок суррогата с этикетками "Родник Сибири" и "Застолье" (метиловый спирт), второй организовал продажу в одном из продуктовых магазинов города, в декабре 2021 года двое покупателей этих контрафактных напитков смертельно отравились. В январе 2022 года региональное управление СК информировало об арестах 14 человек в связи с отравлением людей метанолом в Тюмени, расследование уголовных дел брал на контроль центральный аппарат СК.
https://ria.ru/20230627/alkogol-1880703943.html
https://ria.ru/20230617/sidr-1878821218.html
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происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), тюменская область, справки, россия, лидер групп
Происшествия, Тюмень, Следственный комитет России (СК РФ), Тюменская область, Справки, Россия, Лидер групп
В Тюмени поставщиков суррогата приговорили к колонии после гибели людей
В Тюмени трех поставщиков суррогата приговорили к колонии после гибели двух человек