https://ria.ru/20230713/superkompyutery-1884044516.html
Путин высказался о суперкомпьютерах "Яндекса" и "Сбера"
Путин высказался о суперкомпьютерах "Яндекса" и "Сбера" - РИА Новости, 13.07.2023
Путин высказался о суперкомпьютерах "Яндекса" и "Сбера"
Президент РФ Владимир Путин сравнил суперкомпьютеры "Яндекса" и "Сбера" и заявил, что к таким технологиям можно относиться с уважением. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:36
2023-07-13T17:36
2023-07-13T17:36
наука
россия
владимир путин
яндекс
сбер
технологии
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сравнил суперкомпьютеры "Яндекса" и "Сбера" и заявил, что к таким технологиям можно относиться с уважением. "Новый суперкомпьютер "Сбера" Christofari Neo способен производить порядка 12 тысяч триллионов операций в секунду, а суперкомпьютеры "Яндекса" "Червоненкис" почти вдвое мощнее. Я знаю, что это не первые места в мире, но в принципе уже места достаточно заметные, и к этому можно относиться с уважением. Есть перспектива развития", - сказал президент РФ на Форуме будущих технологий.
https://ria.ru/20230713/promyshlennost-1884039477.html
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россия, владимир путин, яндекс, сбер, технологии
Наука, Россия, Владимир Путин, Яндекс, Сбер, Технологии
Путин высказался о суперкомпьютерах "Яндекса" и "Сбера"
Путин о суперкомпьютерах Яндекса и Сбера: к таким технологиям нужно относиться с уважением