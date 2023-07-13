https://ria.ru/20230713/su-35-1883931779.html
ВКС России получили вторую за год партию новых истребителей Су-35С
ВКС России получили вторую за год партию новых истребителей Су-35С - РИА Новости, 13.07.2023
ВКС России получили вторую за год партию новых истребителей Су-35С
Минобороны получило от "Ростеха" вторую за год партию новых многофункциональных истребителей Су-35С, сообщили в пресс-службе госкорпорации. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T12:01
2023-07-13T12:01
2023-07-13T14:41
безопасность
россия
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
воздушно-космические силы россии
су-35с
су-35
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Минобороны получило от "Ростеха" вторую за год партию новых многофункциональных истребителей Су-35С, сообщили в пресс-службе госкорпорации."Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК" входит в "Ростех") изготовил и передал Минобороны России вторую за текущий год партию новых многофункциональных истребителей Су-35С", — уточняется в пресс-релизе.Количество переданных бортов не указано.Первую партию самолетов войска получили от разработчика в июне. В Минпромторге заявили, что все истребители прошли заводские испытания, каждую модель протестировали в воздухе в различных рабочих режимах.Как сообщил на этой неделе первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков, выпуск истребителей Су-34 и Су-35 для нужд военной операции на Украине вырос в два раза.
https://ria.ru/20230626/istrebiteli-1880073639.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), воздушно-космические силы россии, су-35с, су-35
Безопасность, Россия, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Воздушно-космические силы России, Су-35С, Су-35
ВКС России получили вторую за год партию новых истребителей Су-35С
"Ростех" сообщил о передаче в ВКС России второй за год партии новых истребителей Су-35С