https://ria.ru/20230713/stambul-1883876495.html

Ученый сообщил об угрозе цунами из-за возможного землетрясения в Стамбуле

Ученый сообщил об угрозе цунами из-за возможного землетрясения в Стамбуле - РИА Новости, 13.07.2023

Ученый сообщил об угрозе цунами из-за возможного землетрясения в Стамбуле

Риск цунами есть в Стамбуле в случае мощного землетрясения, при этом ряд районов может значительно затопить, заявил РИА Новости профессор сейсмологии, член... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T04:13

2023-07-13T04:13

2023-07-13T04:13

стамбул

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СТАМБУЛ, 13 июл – РИА Новости, Заман Рамазанов. Риск цунами есть в Стамбуле в случае мощного землетрясения, при этом ряд районов может значительно затопить, заявил РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. Во многих районах Стамбула на набережных вывешены планы эвакуации в случае цунами. По словам ученого, в 2019 году был подготовлен план с учетом возможных рисков природных катастроф и устранения их последствий в Стамбуле. "Разработана и опубликована в интернете карта по каждому из 39 районов города, каждому побережью с оценкой риска цунами, какая часть территории может оказаться под водой. В некоторых районах речь идет о том, что под водой может оказаться до полутора километров территории вглубь суши, например, в районе Кючюкчекмедже на западе города на низине, в случае волн высотой от 4 до 8 метров, море затопит территории на полтора километра вглубь и нанесет значительный урон", - пояснил Эйидоган. По оценкам ученых, в случае цунами у жителей города будет от пяти до 20 минут до прихода волн. Согласно опубликованным мэрией аналитическим моделям, наибольший ущерб в случае цунами будет нанесен районам Йеникапы, Атакёй и Бююкчекмедже на европейской стороне города. Сейсмологи, и ранее предупреждавшие о риске мощного землетрясения в Стамбуле, после землетрясений 6 февраля регулярно призывают стамбульцев готовиться к неминуемой катастрофе, однако отмечают, что точно предсказать, когда она произойдет, не в состоянии.

https://ria.ru/20230713/zemletryasenie-1883876292.html

https://ria.ru/20230519/zemletryasenie-1872801466.html

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