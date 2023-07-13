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Китай надеется вместе с ФРГ привнести больше стабильности в неспокойный мир
Китай надеется вместе с ФРГ привнести больше стабильности в неспокойный мир - РИА Новости, 13.07.2023
Китай надеется вместе с ФРГ привнести больше стабильности в неспокойный мир
У Китая и Германии много общих интересов, Пекин надеется вместе с Берлином привнести больше стабильности в неспокойный мир, говорится в опубликованном в четверг РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T16:44
2023-07-13T16:44
2023-07-13T16:44
в мире
китай
германия
цены на нефть
пекин
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ПЕКИН, 13 июл - РИА Новости. У Китая и Германии много общих интересов, Пекин надеется вместе с Берлином привнести больше стабильности в неспокойный мир, говорится в опубликованном в четверг на сайте посольства Китая в ФРГ заявлении. Германия в четверг опубликовала стратегию в отношении Китая. В документе указано, что ФРГ призывает "изменить подход" к КНР и определить новые параметры сотрудничества. Стратегия призвана показать пути и инструменты, при помощи которых федеральное правительство может сотрудничать с Китаем, не ставя под угрозу образ жизни, суверенитет, процветание, безопасность ФРГ и ее партнерские отношения с другими странами. "У Китая и Германии много общих интересов в том, что касается продвижения многополярности мира, защиты свободной торговли и борьбы с изменением климата", - говорится в заявлении. Пекин надеется, что "обе стороны будут идти навстречу друг другу, придерживаться принципов взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов, совместно будут отвечать на глобальные вызовы, а также привнесут больше стабильности и позитивной энергии в неспокойный мир".
https://ria.ru/20230713/svo-1883982236.html
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в мире, китай, германия, цены на нефть, пекин
В мире, Китай, Германия, Цены на нефть, Пекин
Китай надеется вместе с ФРГ привнести больше стабильности в неспокойный мир
Китай надеется вместе с Германией привнести больше стабильности в неспокойный мир