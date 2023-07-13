Американские актеры не договорились об улучшении условий труда
Американские актеры не смогли договориться с продюсерами об улучшении условий труда
Голливуд. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Американский профсоюз работников кино, радио и телевидения SAG-AFTRA сообщил на своем сайте, что не смог достичь соглашения об улучшении условий труда с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), в четверг ожидается голосование по поводу проведения забастовки.
"Альянс (AMPTP), который представляет большинство студий и стиминговых сервисов, включая Amazon, Apple, Disney, NBCUniversal, Netflix, Paramount, Sony и Warner Bros. Discovery, по-прежнему не настроен заключать сделку на честных условиях по ключевым вопросам, беспокоящим участников Гильдии по прошествии четырех недель переговоров", - сообщается в заявлении, опубликованном на сайте профсоюза.
Как сообщается, комитет профсоюза по переговорам уже единогласно проголосовал за рекомендацию о проведении забастовки. В четверг утром ожидается голосование национального совета по поводу планов провести забастовку.
Действие контракта между крупнейшими студиями Голливуда и SAG-AFTRA, которая является крупнейшим профсоюзом актерской профессии, истекло 30 июня. Для того, чтобы избежать забастовки, стороны договорились временно продлить контракт до полуночи 12 июля. Однако, как отмечается в заявлении профсоюза, срок действия контрактов истек без достижения соглашения.
Основным требованием гильдии является повышение минимальной оплаты труда, социальные гарантии и защита прав представителей индустрии на фоне растущей популярности и возможностей искусственного интеллекта. В числе требований - отчисления от показов на стриминговых сервисах и гарантии прав на собственные изображения, используемые для создания контента искусственным интеллектом. О своей поддержке забастовки уже заявили такие известные актрисы как Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип.
Актерская акция протеста в случае ее начала может практически полностью парализовать уже затронутый забастовкой сценаристов Голливуд. Ранее в мае после провала переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения протестовать начала Гильдия американских сценаристов, объединяющая более 11,5 тысячи авторов, которые создают контент для голливудских фильмов, сериалов и развлекательных шоу. Из-за продолжающейся до сих пор забастовки были перенесены съемки пятого и финального сезона сериала "Очень странные дела", приостановлено написание сценария для приквела американского сериала "Игра престолов" и многие другие проекты.
Эта забастовка может стать первой "двойной" забастовкой в киноиндустрии США с 1960 года.