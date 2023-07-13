https://ria.ru/20230713/ssha-1883952536.html

Американские актеры не договорились об улучшении условий труда

Американские актеры не договорились об улучшении условий труда - РИА Новости, 13.07.2023

Американские актеры не договорились об улучшении условий труда

Американский профсоюз работников кино, радио и телевидения SAG-AFTRA сообщил на своем сайте, что не смог достичь соглашения об улучшении условий труда с... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T13:18

2023-07-13T13:18

2023-07-13T13:18

культура

голливуд

сша

дженнифер лоуренс

amazon

apple

netflix

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/138066/84/1380668472_0:0:7360:4140_1920x0_80_0_0_859618af10258d200063b3534e6254ae.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Американский профсоюз работников кино, радио и телевидения SAG-AFTRA сообщил на своем сайте, что не смог достичь соглашения об улучшении условий труда с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), в четверг ожидается голосование по поводу проведения забастовки. "Альянс (AMPTP), который представляет большинство студий и стиминговых сервисов, включая Amazon, Apple, Disney, NBCUniversal, Netflix, Paramount, Sony и Warner Bros. Discovery, по-прежнему не настроен заключать сделку на честных условиях по ключевым вопросам, беспокоящим участников Гильдии по прошествии четырех недель переговоров", - сообщается в заявлении, опубликованном на сайте профсоюза. Как сообщается, комитет профсоюза по переговорам уже единогласно проголосовал за рекомендацию о проведении забастовки. В четверг утром ожидается голосование национального совета по поводу планов провести забастовку. Действие контракта между крупнейшими студиями Голливуда и SAG-AFTRA, которая является крупнейшим профсоюзом актерской профессии, истекло 30 июня. Для того, чтобы избежать забастовки, стороны договорились временно продлить контракт до полуночи 12 июля. Однако, как отмечается в заявлении профсоюза, срок действия контрактов истек без достижения соглашения. Основным требованием гильдии является повышение минимальной оплаты труда, социальные гарантии и защита прав представителей индустрии на фоне растущей популярности и возможностей искусственного интеллекта. В числе требований - отчисления от показов на стриминговых сервисах и гарантии прав на собственные изображения, используемые для создания контента искусственным интеллектом. О своей поддержке забастовки уже заявили такие известные актрисы как Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип. Актерская акция протеста в случае ее начала может практически полностью парализовать уже затронутый забастовкой сценаристов Голливуд. Ранее в мае после провала переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения протестовать начала Гильдия американских сценаристов, объединяющая более 11,5 тысячи авторов, которые создают контент для голливудских фильмов, сериалов и развлекательных шоу. Из-за продолжающейся до сих пор забастовки были перенесены съемки пятого и финального сезона сериала "Очень странные дела", приостановлено написание сценария для приквела американского сериала "Игра престолов" и многие другие проекты. Эта забастовка может стать первой "двойной" забастовкой в киноиндустрии США с 1960 года.

https://ria.ru/20230501/gollivud-1868924726.html

https://ria.ru/20230110/kino-1843736367.html

голливуд

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

голливуд, сша, дженнифер лоуренс, amazon, apple, netflix, в мире, культура