https://ria.ru/20230713/spetsoperatsiya-1884085354.html
Спецоперация, 13 июля: Путин назвал зерновую сделку "игрой в одни ворота"
Спецоперация, 13 июля: Путин назвал зерновую сделку "игрой в одни ворота" - РИА Новости, 13.07.2023
Спецоперация, 13 июля: Путин назвал зерновую сделку "игрой в одни ворота"
Зерновая сделка, срок действия которой заканчивается 17 июля, стала "игрой в одни ворота", поскольку обязательства перед Россией не выполняются, заявил... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T22:36
2023-07-13T22:36
2023-07-13T23:00
специальная военная операция на украине
космос - риа наука
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Зерновая сделка, срок действия которой заканчивается 17 июля, стала "игрой в одни ворота", поскольку обязательства перед Россией не выполняются, заявил президент Владимир Путин. Глава государства при этом напомнил, что у Москвы есть еще несколько дней, чтобы подумать о ее продлении. Он добавил, что рассматривается вариант приостановки участия в зерновой сделке и возвращения в нее, когда будут выполнены обещанные условия. Ход операцииПутин, говоря о поставках Западом Киеву ракет и танков, заявил, что они наносят ущерб, но ничего критического в зоне боевых действий из-за них не происходит. Он подчеркнул, что с 4 июня до вечера 12 июля танков было уничтожено 311 боевых машин, как минимум треть из них - западного производства. Президент отметил, что иностранные танки горят даже лучше, чем машины советского производства. Группировка "Юг" на Донецком направлении отразила 16 атак ВСУ, уничтожив до 480 украинских военнослужащих и 12 единиц техники, сообщили в Минобороны России. Группировка "Центр" отразила три атаки украинских войск на Краснолиманском направлении и уничтожила до 90 украинских солдат. Возможность вступления Украины в НАТОРоссия не против обсуждения гарантий безопасности для Киева, она имеет на это право, однако обеспечение безопасности одной страны не должно создавать угрозы для другой, заявил Путин. При этом он подчеркнул, что вступление Украины в НАТО создаст угрозы безопасности для России и не повысит уровень таковой для самого Киева. Глава государства напомнил, что угроза расширения альянса за счет этой страны была одной из причин начала спецоперации. Ситуация на УкраинеПатриарх Варфоломей договорился с Владимиром Зеленским в Стамбуле о списке православных ценностей для передачи их на "хранение" Константинопольской церкви, сообщила Служба внешней разведки России. Бригадный генерал ВСУ Тарнавский заявил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от США, но еще их не использовала. Позднее директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс подтвердил, что кассетные боеприпасы уже находятся на Украине, при этом не только американские.
https://ria.ru/20230713/sdelka-1884065983.html
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космос - риа наука, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, владимир зеленский, джо байден, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, Киев
Спецоперация, 13 июля: Путин назвал зерновую сделку "игрой в одни ворота"
Путин назвал условия для России в рамках зерновой сделки игрой в одни ворота
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Зерновая сделка, срок действия которой заканчивается 17 июля, стала "игрой в одни ворота", поскольку обязательства перед Россией не выполняются, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства при этом напомнил, что у Москвы есть еще несколько дней, чтобы подумать о ее продлении. Он добавил, что рассматривается вариант приостановки участия в зерновой сделке и возвращения в нее, когда будут выполнены обещанные условия.
Путин оценил будущее зерновой сделки и прокомментировал помощь Запада Киеву
Путин, говоря о поставках Западом Киеву ракет и танков, заявил, что они наносят ущерб, но ничего критического в зоне боевых действий из-за них не происходит. Он подчеркнул, что с 4 июня до вечера 12 июля танков было уничтожено 311 боевых машин, как минимум треть из них - западного производства. Президент отметил, что иностранные танки горят даже лучше, чем машины советского производства.
Группировка "Юг" на Донецком направлении отразила 16 атак ВСУ, уничтожив до 480 украинских военнослужащих и 12 единиц техники, сообщили в Минобороны России. Группировка "Центр" отразила три атаки украинских войск на Краснолиманском направлении и уничтожила до 90 украинских солдат.
Путин ответил на вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО
Возможность вступления Украины в НАТО
Россия не против обсуждения гарантий безопасности для Киева, она имеет на это право, однако обеспечение безопасности одной страны не должно создавать угрозы для другой, заявил Путин. При этом он подчеркнул, что вступление Украины в НАТО создаст угрозы безопасности для России и не повысит уровень таковой для самого Киева. Глава государства напомнил, что угроза расширения альянса за счет этой страны была одной из причин начала спецоперации.
Байден ответил на вопрос о вступлении Украины в НАТО
Патриарх Варфоломей договорился с Владимиром Зеленским в Стамбуле о списке православных ценностей для передачи их на "хранение" Константинопольской церкви, сообщила Служба внешней разведки России.
Бригадный генерал ВСУ Тарнавский заявил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от США, но еще их не использовала. Позднее директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс подтвердил, что кассетные боеприпасы уже находятся на Украине, при этом не только американские.