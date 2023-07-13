https://ria.ru/20230713/spetsoperatsiya-1883974875.html

Российские военные нанесли удар оружием большой дальности по складам ВСУ

Российские военные нанесли удар оружием большой дальности по складам ВСУ - РИА Новости, 13.07.2023

Российские военные нанесли удар оружием большой дальности по складам ВСУ

Российские Вооруженные силы нанесли групповой удар высокоточными ракетами морского базирования по местам хранения боеприпасов украинских военных, сообщили в... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T14:12

2023-07-13T14:12

2023-07-13T15:31

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские Вооруженные силы нанесли групповой удар высокоточными ракетами морского базирования по местам хранения боеприпасов украинских военных, сообщили в Минобороны."Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — отметили в ведомстве.Как отмечается, ВСУ провели несколько попыток наступления на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях.Донецкое направлениеРоссийские военные отразили 16 атак в районах населенных пунктов Веселое, Красногоровка, Северное, Новомихайловка и Марьинка в ДНР. Вблизи Курдюмовки пресечена деятельность диверсионной группы.Потери противника на этом направлении составили: Южнодонецкое и Запорожское направленияАртиллеристы группировки войск "Восток" пресекли две попытки прорыва в районах населенных пунктов Ровнополь и Новодонецкое Донецкой Народной Республики.На Запорожском направлении поражено место расположения 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе поселка Пятихатки, а также отражена атака подразделений 65-й механизированной бригады ВСУ вблизи населенного пункта Работино.Потери украинских военных на двух направлениях составили:Краснолиманское направлениеУдарами авиации и артиллерийским огнем атакованы живая сила и техника 63-й, 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе сел Торское в ДНР, Кармазиновка и Кузьмино в Луганской Народной Республике.Кроме того, в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кременная в ЛНР отражены три атаки противника. За сутки убиты до 90 украинских военнослужащих, уничтожены четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30.Купянское направлениеПоражены расположения ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Лиман Первый в Харьковской области и Новоселовское в ЛНР. Потери украинской армии составили до 30 человек, уничтожены два БТР и два автомобиля, гаубица Д-20 и две САУ "Гвоздика".Херсонское направлениеВСУ за сутки потеряли до 70 человек, одну БМП, три автомобиля и две артиллерийские установки — "Акацию" и "Гвоздику".Всего оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерийским огнем нанесено поражение 73-м артиллерийским подразделениям украинской армии.

https://ria.ru/20230712/sklad-1883727911.html

https://ria.ru/20230713/vsu-1883947191.html

https://ria.ru/20230713/ataka-1883944526.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы украины, россия