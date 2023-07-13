https://ria.ru/20230713/spetsoperatsiya-1883974875.html
Российские военные нанесли удар оружием большой дальности по складам ВСУ
Российские военные нанесли удар оружием большой дальности по складам ВСУ - РИА Новости, 13.07.2023
Российские военные нанесли удар оружием большой дальности по складам ВСУ
Российские Вооруженные силы нанесли групповой удар высокоточными ракетами морского базирования по местам хранения боеприпасов украинских военных, сообщили в... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:12
2023-07-13T14:12
2023-07-13T15:31
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские Вооруженные силы нанесли групповой удар высокоточными ракетами морского базирования по местам хранения боеприпасов украинских военных, сообщили в Минобороны."Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — отметили в ведомстве.Как отмечается, ВСУ провели несколько попыток наступления на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях.Донецкое направлениеРоссийские военные отразили 16 атак в районах населенных пунктов Веселое, Красногоровка, Северное, Новомихайловка и Марьинка в ДНР. Вблизи Курдюмовки пресечена деятельность диверсионной группы.Потери противника на этом направлении составили: Южнодонецкое и Запорожское направленияАртиллеристы группировки войск "Восток" пресекли две попытки прорыва в районах населенных пунктов Ровнополь и Новодонецкое Донецкой Народной Республики.На Запорожском направлении поражено место расположения 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе поселка Пятихатки, а также отражена атака подразделений 65-й механизированной бригады ВСУ вблизи населенного пункта Работино.Потери украинских военных на двух направлениях составили:Краснолиманское направлениеУдарами авиации и артиллерийским огнем атакованы живая сила и техника 63-й, 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе сел Торское в ДНР, Кармазиновка и Кузьмино в Луганской Народной Республике.Кроме того, в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кременная в ЛНР отражены три атаки противника. За сутки убиты до 90 украинских военнослужащих, уничтожены четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30.Купянское направлениеПоражены расположения ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Лиман Первый в Харьковской области и Новоселовское в ЛНР. Потери украинской армии составили до 30 человек, уничтожены два БТР и два автомобиля, гаубица Д-20 и две САУ "Гвоздика".Херсонское направлениеВСУ за сутки потеряли до 70 человек, одну БМП, три автомобиля и две артиллерийские установки — "Акацию" и "Гвоздику".Всего оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерийским огнем нанесено поражение 73-м артиллерийским подразделениям украинской армии.
https://ria.ru/20230712/sklad-1883727911.html
https://ria.ru/20230713/vsu-1883947191.html
https://ria.ru/20230713/ataka-1883944526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские Вооруженные силы нанесли групповой удар высокоточными ракетами морского базирования по местам хранения боеприпасов украинских военных, сообщили в Минобороны.
"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — отметили в ведомстве.
Как отмечается, ВСУ
провели несколько попыток наступления на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях.
Российские военные отразили 16 атак в районах населенных пунктов Веселое, Красногоровка
, Северное, Новомихайловка и Марьинка в ДНР
. Вблизи Курдюмовки пресечена деятельность диверсионной группы.
ВС России уничтожили склад с украинскими боеприпасами под Харьковом
Потери противника на этом направлении составили:
- 480 военнослужащих;
- шесть пикапов;
- три САУ Krab, а также гаубицы "Мста-Б" и "Д-30".
Южнодонецкое и Запорожское направления
Артиллеристы группировки войск "Восток" пресекли две попытки прорыва в районах населенных пунктов Ровнополь и Новодонецкое Донецкой Народной Республики.
На Запорожском направлении поражено место расположения 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе поселка Пятихатки
, а также отражена атака подразделений 65-й механизированной бригады ВСУ вблизи населенного пункта Работино.
Рогов заявил о рекордных потерях ВСУ в Запорожской области
Потери украинских военных на двух направлениях составили:
- более 180 военнослужащих;
- один танк, пять БМП, два автомобиля;
- САУ AS90 Braveheart, две гаубицы "Мста-Б", три орудия Д-20, одна установка "Гвоздика" и одна машина РСЗО "Град".
Краснолиманское направление
Ударами авиации и артиллерийским огнем атакованы живая сила и техника 63-й, 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе сел Торское в ДНР, Кармазиновка и Кузьмино в Луганской Народной Республике.
Российский военный в одиночку отбил атаку ВСУ на Донецком направлении
Кроме того, в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кременная в ЛНР
отражены три атаки противника. За сутки убиты до 90 украинских военнослужащих, уничтожены четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30.
Поражены расположения ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Лиман Первый в Харьковской области и Новоселовское в ЛНР. Потери украинской армии составили до 30 человек, уничтожены два БТР и два автомобиля, гаубица Д-20 и две САУ "Гвоздика".
ВСУ за сутки потеряли до 70 человек, одну БМП, три автомобиля и две артиллерийские установки — "Акацию" и "Гвоздику".
Всего оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерийским огнем нанесено поражение 73-м артиллерийским подразделениям украинской армии.