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В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.07.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" за сутки отразила три атаки украинских войск на краснолиманском направлении, уничтожила до 90 украинских военных и 10 единиц техники,... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:10
2023-07-13T14:10
2023-07-13T14:33
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за сутки отразила три атаки украинских войск на краснолиманском направлении, уничтожила до 90 украинских военных и 10 единиц техники, говорится в сводке Минобороны России.По данным ведомства, на краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр", авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 63-й, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск в районе Торского в ДНР, а также в Кармазиновке и Кузьмино в ЛНР."Кроме того, в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кременная Луганской народной республики отражены три атаки противника. За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица "Д-30", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 90 военных на Краснолиманском направлении