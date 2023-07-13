Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 13.07.2023 (обновлено: 14:33 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/spetsoperatsiya-1883974136.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.07.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" за сутки отразила три атаки украинских войск на краснолиманском направлении, уничтожила до 90 украинских военных и 10 единиц техники,... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:10
2023-07-13T14:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866081065_991:452:3333:1770_1920x0_80_0_0_cbf17c7fe4e8421867783748a4965188.jpg
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за сутки отразила три атаки украинских войск на краснолиманском направлении, уничтожила до 90 украинских военных и 10 единиц техники, говорится в сводке Минобороны России.По данным ведомства, на краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр", авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 63-й, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск в районе Торского в ДНР, а также в Кармазиновке и Кузьмино в ЛНР."Кроме того, в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кременная Луганской народной республики отражены три атаки противника. За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица "Д-30", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866081065_602:0:3333:2048_1920x0_80_0_0_0a8f30fff5891ec67b31fd51900fe372.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 90 военных на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в зоне спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Мста-С на боевой позиции в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за сутки отразила три атаки украинских войск на краснолиманском направлении, уничтожила до 90 украинских военных и 10 единиц техники, говорится в сводке Минобороны России.
По данным ведомства, на краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр", авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 63-й, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск в районе Торского в ДНР, а также в Кармазиновке и Кузьмино в ЛНР.
"Кроме того, в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кременная Луганской народной республики отражены три атаки противника. За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица "Д-30", - уточнили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала