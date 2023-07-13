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ВС России пресекли попытки ВСУ десантироваться в районе Антоновского моста - РИА Новости, 13.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:43 13.07.2023 (обновлено: 10:28 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/spetsoperatsiya-1883896792.html
ВС России пресекли попытки ВСУ десантироваться в районе Антоновского моста
ВС России пресекли попытки ВСУ десантироваться в районе Антоновского моста - РИА Новости, 13.07.2023
ВС России пресекли попытки ВСУ десантироваться в районе Антоновского моста
Российские военные подавили попытки ВСУ форсировать Днепр около Антоновского моста под Херсоном, сообщил представитель оперативных служб региона. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T09:43
2023-07-13T10:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
днепр (город)
херсон
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 июл — РИА Новости. Российские военные подавили попытки ВСУ форсировать Днепр около Антоновского моста под Херсоном, сообщил представитель оперативных служб региона.&quot;В результате огневого поражения соединениями группировки войск &quot;Днепр&quot; на Херсонском направлении пресечены две попытки противника форсирования реки Днепр в районах населенных пунктов Дачи и Антоновка. В результате огневого поражения уничтожено три быстроходные лодки и более 60 боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.)&quot;, — сказал он.По его словам, также российские военные уничтожили под Херсоном две американские гаубицы М-777, расчеты и боекомплекты к ним. Десять украинских боевиков погибли, трое получили ранения.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, продолжают удерживать ВСУ.
https://ria.ru/20230713/vysadka-1883874650.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, днепр (город), херсон
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Днепр (город), Херсон
ВС России пресекли попытки ВСУ десантироваться в районе Антоновского моста

Российские военные уничтожили более 60 украинских военных в районе Антоновского моста

© AP Photo / Bernat ArmangueАнтоновский мост
Антоновский мост - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Антоновский мост. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 июл — РИА Новости. Российские военные подавили попытки ВСУ форсировать Днепр около Антоновского моста под Херсоном, сообщил представитель оперативных служб региона.
«

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении пресечены две попытки противника форсирования реки Днепр в районах населенных пунктов Дачи и Антоновка. В результате огневого поражения уничтожено три быстроходные лодки и более 60 боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.)", — сказал он.

По его словам, также российские военные уничтожили под Херсоном две американские гаубицы М-777, расчеты и боекомплекты к ним.
Десять украинских боевиков погибли, трое получили ранения.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, продолжают удерживать ВСУ.
Антоновский мост - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьДнепр (город)Херсон
 
 
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