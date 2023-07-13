Клещеевка под Артемовском находится под контролем России, сообщил Алаудинов
Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов: ВС России держат линию от Клещеевки до Курдюмовки
© РИА Новости / | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ едут на квадроцикле на Артемовском тактическом направлении
Военнослужащие ВС РФ едут на квадроцикле на Артемовском тактическом направлении
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российская группировка полностью контролирует село Клещеевка под Артемовском в ДНР, бойцы спецотряда "Ахмат" держат линию от него вниз до Курдюмовки, рассказал командир подразделения Апты Алаудинов в эфире "Соловьев Live".
"Получается, у нас ребята находятся на всей линии, начиная от Клещеевки и вниз. <...> Получается, одно крыло — в Курдюмовке, второе крыло — в Клещеевке", — сказал он.
По словам Алаудинова, противник "продолжит закидывать свои силы в топку, но в конечном итоге все равно выдохнется".
Ранее глава Чечни Кадыров сообщил о передислокации отряда спецназа "Ахмат" на Артемовское направление.
Как заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, бои продолжаются на северо-западе от Клещеевки. Вооруженные формирования Украины пытаются занять высоты в районе села и для огневой поддержки своих войск ведут артиллерийский огонь.
В начале июля в украинских СМИ, по словам Пушилина, "серьезно разгонялась" информация о переходе Клещеевки под контроль Киева — глава региона опроверг эти данные.