https://ria.ru/20230713/spetsoperatsiya-1883889888.html

Клещеевка под Артемовском находится под контролем России, сообщил Алаудинов

Клещеевка под Артемовском находится под контролем России, сообщил Алаудинов - РИА Новости, 13.07.2023

Клещеевка под Артемовском находится под контролем России, сообщил Алаудинов

Российская группировка полностью контролирует село Клещеевка под Артемовском в ДНР, бойцы спецотряда "Ахмат" держат линию от него вниз до Курдюмовки, рассказал... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T08:56

2023-07-13T08:56

2023-07-13T09:46

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

апты алаудинов

клещеевка

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российская группировка полностью контролирует село Клещеевка под Артемовском в ДНР, бойцы спецотряда "Ахмат" держат линию от него вниз до Курдюмовки, рассказал командир подразделения Апты Алаудинов в эфире "Соловьев Live"."Получается, у нас ребята находятся на всей линии, начиная от Клещеевки и вниз. <...> Получается, одно крыло — в Курдюмовке, второе крыло — в Клещеевке", — сказал он.По словам Алаудинова, противник "продолжит закидывать свои силы в топку, но в конечном итоге все равно выдохнется".Ранее глава Чечни Кадыров сообщил о передислокации отряда спецназа "Ахмат" на Артемовское направление.Как заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, бои продолжаются на северо-западе от Клещеевки. Вооруженные формирования Украины пытаются занять высоты в районе села и для огневой поддержки своих войск ведут артиллерийский огонь.В начале июля в украинских СМИ, по словам Пушилина, "серьезно разгонялась" информация о переходе Клещеевки под контроль Киева — глава региона опроверг эти данные.

https://ria.ru/20230713/oborona-1883888004.html

россия

клещеевка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, апты алаудинов, клещеевка