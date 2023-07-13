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Клещеевка под Артемовском находится под контролем России, сообщил Алаудинов - РИА Новости, 13.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:56 13.07.2023 (обновлено: 09:46 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/spetsoperatsiya-1883889888.html
Клещеевка под Артемовском находится под контролем России, сообщил Алаудинов
Клещеевка под Артемовском находится под контролем России, сообщил Алаудинов - РИА Новости, 13.07.2023
Клещеевка под Артемовском находится под контролем России, сообщил Алаудинов
Российская группировка полностью контролирует село Клещеевка под Артемовском в ДНР, бойцы спецотряда "Ахмат" держат линию от него вниз до Курдюмовки, рассказал... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T08:56
2023-07-13T09:46
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
апты алаудинов
клещеевка
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российская группировка полностью контролирует село Клещеевка под Артемовском в ДНР, бойцы спецотряда "Ахмат" держат линию от него вниз до Курдюмовки, рассказал командир подразделения Апты Алаудинов в эфире "Соловьев Live"."Получается, у нас ребята находятся на всей линии, начиная от Клещеевки и вниз. &lt;...&gt; Получается, одно крыло — в Курдюмовке, второе крыло — в Клещеевке", — сказал он.По словам Алаудинова, противник "продолжит закидывать свои силы в топку, но в конечном итоге все равно выдохнется".Ранее глава Чечни Кадыров сообщил о передислокации отряда спецназа "Ахмат" на Артемовское направление.Как заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, бои продолжаются на северо-западе от Клещеевки. Вооруженные формирования Украины пытаются занять высоты в районе села и для огневой поддержки своих войск ведут артиллерийский огонь.В начале июля в украинских СМИ, по словам Пушилина, "серьезно разгонялась" информация о переходе Клещеевки под контроль Киева — глава региона опроверг эти данные.
https://ria.ru/20230713/oborona-1883888004.html
россия
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безопасность, россия, апты алаудинов, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Апты Алаудинов, Клещеевка
Клещеевка под Артемовском находится под контролем России, сообщил Алаудинов

Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов: ВС России держат линию от Клещеевки до Курдюмовки

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ едут на квадроцикле на Артемовском тактическом направлении
Военнослужащие ВС РФ едут на квадроцикле на Артемовском тактическом направлении - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости /
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Военнослужащие ВС РФ едут на квадроцикле на Артемовском тактическом направлении
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российская группировка полностью контролирует село Клещеевка под Артемовском в ДНР, бойцы спецотряда "Ахмат" держат линию от него вниз до Курдюмовки, рассказал командир подразделения Апты Алаудинов в эфире "Соловьев Live".
"Получается, у нас ребята находятся на всей линии, начиная от Клещеевки и вниз. <...> Получается, одно крыло — в Курдюмовке, второе крыло — в Клещеевке", — сказал он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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По словам Алаудинова, противник "продолжит закидывать свои силы в топку, но в конечном итоге все равно выдохнется".
Ранее глава Чечни Кадыров сообщил о передислокации отряда спецназа "Ахмат" на Артемовское направление.
Как заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, бои продолжаются на северо-западе от Клещеевки. Вооруженные формирования Украины пытаются занять высоты в районе села и для огневой поддержки своих войск ведут артиллерийский огонь.
В начале июля в украинских СМИ, по словам Пушилина, "серьезно разгонялась" информация о переходе Клещеевки под контроль Киева — глава региона опроверг эти данные.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 июля, 17:41
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАпты АлаудиновКлещеевка
 
 
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