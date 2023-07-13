https://ria.ru/20230713/sobaki-1883967520.html

Глава СПЧ предложил продавать собак только по прохождении спецкурсов

Глава СПЧ предложил продавать собак только по прохождении спецкурсов - РИА Новости, 13.07.2023

Глава СПЧ предложил продавать собак только по прохождении спецкурсов

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил продавать собак только в том случае, если их... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T13:54

2023-07-13T13:54

2023-07-13T13:54

общество

ссср

россия

валерий фадеев

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил продавать собак только в том случае, если их будущие хозяева прошли соответствующие курсы по обращению с животными. "В СССР купить щенка можно было только после прохождения курсов. Надо к этому вернуться. В СССР было много правильных решений. Это, очевидно, правильное решение", - сказал Фадеев на круглом столе в СПЧ на тему: "Совершенствование правового регулирования вопросов обращения с домашними собаками".

https://ria.ru/20230625/napadenie-1880297751.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, ссср, россия, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч)