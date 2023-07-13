https://ria.ru/20230713/sobaki-1883967520.html
Глава СПЧ предложил продавать собак только по прохождении спецкурсов
Глава СПЧ предложил продавать собак только по прохождении спецкурсов - РИА Новости, 13.07.2023
Глава СПЧ предложил продавать собак только по прохождении спецкурсов
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил продавать собак только в том случае, если их... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T13:54
2023-07-13T13:54
2023-07-13T13:54
общество
ссср
россия
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил продавать собак только в том случае, если их будущие хозяева прошли соответствующие курсы по обращению с животными. "В СССР купить щенка можно было только после прохождения курсов. Надо к этому вернуться. В СССР было много правильных решений. Это, очевидно, правильное решение", - сказал Фадеев на круглом столе в СПЧ на тему: "Совершенствование правового регулирования вопросов обращения с домашними собаками".
https://ria.ru/20230625/napadenie-1880297751.html
ссср
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ссср, россия, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, СССР, Россия, Валерий Фадеев, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Глава СПЧ предложил продавать собак только по прохождении спецкурсов
Фадеев предложил продавать собак только людям, прошедшим курсы по обращению с животными