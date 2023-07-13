https://ria.ru/20230713/skandal-1884033118.html

В Румынии после скандала закрыли 13 приютов для престарелых

В Румынии после скандала закрыли 13 приютов для престарелых - РИА Новости, 13.07.2023

В Румынии после скандала закрыли 13 приютов для престарелых

После скандала с "приютами ужасов" в Румынии была проведена проверка во всех учреждениях, где размещаются престарелые, несовершеннолетние и люди с ограниченными РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T17:00

2023-07-13T17:00

2023-07-13T17:00

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КИШИНЕВ, 13 июл - РИА Новости. После скандала с "приютами ужасов" в Румынии была проведена проверка во всех учреждениях, где размещаются престарелые, несовершеннолетние и люди с ограниченными возможностями, 13 из них были закрыты, сообщил в четверг министр внутренних дел страны Кэтлин Предою. "Было оценено и проверено 1037 единиц жилья, выявлено 24 таких жилых дома без лицензии, которые действовали незаконно, на данный момент 13 центров больше не работают. Было составлено девять уголовных дел, из которых пять относятся к преступлениям против личности и четыре - к преступлениям экономического характера", - заявил Предою на заседании правительства. По его словам, на сегодняшний день услуги для уязвимых категорий граждан предоставляют 2812 государственных приютов и 2835 частных. Некоторым из них вынесли предупреждения и дали время на исправление недостатков. Кроме того, было составлено 3610 протоколов на общую сумму штрафов в 2,2 миллиона долларов. В начале июля в Румынии разгорелся скандал с домами для престарелых, которые местные СМИ окрестили "приютами ужасов". По версии следствия, с ноября 2020 года в уезде Илфов были созданы две организованные преступные группы, которые эксплуатировали пенсионеров и инвалидов из приютов. Согласно отчету прокуратуры, сотрудники приютов заставляли пожилых людей работать, били, оставляли без лечения и ухода, подгузники у лежачих больных менялись раз в девять дней. Помещения не отапливались и не освещались должным образом, в них не хватало нормальных кроватей и матрасов. При этом у жильцов приютов отнимали пособия и пенсии, изымали переданные родственниками продукты, одежду и лекарства. Премьер Марчел Чолаку после знакомства с материалами дела признал, что стариков фактически пытали. Подозреваемым грозит наказание за рабство, организованное преступной группой для получения финансовой выгоды. В результате проверок со стороны полиции и прокуратуры несколько человек были задержаны, семеро из них помещены под домашний арест, еще двое находятся под судебным контролем. После проверки 56 стариков из трех приютов города Волунтарь были экстренно доставлены в больницу. По данным правоохранителей, более сотни человек находились практически в рабстве.

https://ria.ru/20230707/pozhary-1882782195.html

https://ria.ru/20230707/pozhar-1882719041.html

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в мире, румыния, здоровье - общество