https://ria.ru/20230713/siriya-1884090034.html

В ЦПВС заявили о 13 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии

В ЦПВС заявили о 13 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 13.07.2023

В ЦПВС заявили о 13 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии

Так называемая "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки 13 раз нарушила протоколы деконфликтации, тем самым создавая предпосылки авиационных инцидентов и... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T22:59

2023-07-13T22:59

2023-07-13T22:59

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Так называемая "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки 13 раз нарушила протоколы деконфликтации, тем самым создавая предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. "Со стороны так называемой "международной антитеррористической коалиции", возглавляемой США, за сутки зафиксировано 13 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил Гуринов. Он также уточнил, что в районе зоны Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы зафиксировано десять нарушений воздушного пространства Сирии парой истребителей F-15, тремя парами истребителей F-16, а также парой истребителей Rafalе. "Кроме того, 12 июля 2023 года в районе Эт-Танф силами "коалиции" были проведены учения с использованием средств противовоздушной обороны", - добавил Гуринов. Отмечается, что подобные полеты являются опасными предпосылками авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, совершающих регулярные рейсы.

https://ria.ru/20230703/rakety-1881909672.html

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в мире, сша, сирия, эт-танф