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В ЦПВС заявили о 13 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 13.07.2023
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22:59 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/siriya-1884090034.html
В ЦПВС заявили о 13 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии
В ЦПВС заявили о 13 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 13.07.2023
В ЦПВС заявили о 13 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии
Так называемая "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки 13 раз нарушила протоколы деконфликтации, тем самым создавая предпосылки авиационных инцидентов и... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T22:59
2023-07-13T22:59
в мире
сша
сирия
эт-танф
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Так называемая "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки 13 раз нарушила протоколы деконфликтации, тем самым создавая предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. "Со стороны так называемой "международной антитеррористической коалиции", возглавляемой США, за сутки зафиксировано 13 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил Гуринов. Он также уточнил, что в районе зоны Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы зафиксировано десять нарушений воздушного пространства Сирии парой истребителей F-15, тремя парами истребителей F-16, а также парой истребителей Rafalе. "Кроме того, 12 июля 2023 года в районе Эт-Танф силами "коалиции" были проведены учения с использованием средств противовоздушной обороны", - добавил Гуринов. Отмечается, что подобные полеты являются опасными предпосылками авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, совершающих регулярные рейсы.
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в мире, сша, сирия, эт-танф
В мире, США, Сирия, Эт-Танф
В ЦПВС заявили о 13 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии

ЦПВС в Сирии: "коалиция" США за сутки нарушила протоколы деконфликтации 13 раз

© AP PhotoАмериканские военные в Сирии
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo
Американские военные в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Так называемая "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки 13 раз нарушила протоколы деконфликтации, тем самым создавая предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
«
"Со стороны так называемой "международной антитеррористической коалиции", возглавляемой США, за сутки зафиксировано 13 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил Гуринов.
Он также уточнил, что в районе зоны Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы зафиксировано десять нарушений воздушного пространства Сирии парой истребителей F-15, тремя парами истребителей F-16, а также парой истребителей Rafalе.
"Кроме того, 12 июля 2023 года в районе Эт-Танф силами "коалиции" были проведены учения с использованием средств противовоздушной обороны", - добавил Гуринов.
Отмечается, что подобные полеты являются опасными предпосылками авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, совершающих регулярные рейсы.
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