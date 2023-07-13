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Швеция присоединилась к итоговой декларации G7 по поддержке Украины - РИА Новости, 13.07.2023
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11:23 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/shvetsiya-1883918177.html
Швеция присоединилась к итоговой декларации G7 по поддержке Украины
Швеция присоединилась к итоговой декларации G7 по поддержке Украины - РИА Новости, 13.07.2023
Швеция присоединилась к итоговой декларации G7 по поддержке Украины
Швеция совместно с другими странами Северной Европы присоединилась к итоговой декларации стран G7 по поддержке Украины. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T11:23
2023-07-13T11:23
в мире
швеция
нато
g7
украина
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Швеция совместно с другими странами Северной Европы присоединилась к итоговой декларации стран G7 по поддержке Украины. "Швеция поддерживает декларацию и присоединяется к ней вместе с другими северными странами", - говорится в заявлении на сайте правительственной канцелярии. Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев ранее заявил РИА Новости, что итоговая декларация G7 по поддержке Украины достаточно размытая из-за отсутствия конкретики по срокам поставок вооружения и возможного присоединения Киева к НАТО.
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в мире, швеция, нато, g7, украина
В мире, Швеция, НАТО, G7, Украина
Швеция присоединилась к итоговой декларации G7 по поддержке Украины

Швеция присоединилась к итоговой декларации G7 по гарантиям безопасности Украины

© AP Photo / Paul EllisФлаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Paul Ellis
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Швеция совместно с другими странами Северной Европы присоединилась к итоговой декларации стран G7 по поддержке Украины.
"Швеция поддерживает декларацию и присоединяется к ней вместе с другими северными странами", - говорится в заявлении на сайте правительственной канцелярии.
Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
Доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев ранее заявил РИА Новости, что итоговая декларация G7 по поддержке Украины достаточно размытая из-за отсутствия конкретики по срокам поставок вооружения и возможного присоединения Киева к НАТО.
Гарантии безопасности для УкраиныГарантии безопасности для Украины
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