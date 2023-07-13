https://ria.ru/20230713/shvetsiya-1883918177.html

Швеция присоединилась к итоговой декларации G7 по поддержке Украины

Швеция присоединилась к итоговой декларации G7 по поддержке Украины - РИА Новости, 13.07.2023

Швеция присоединилась к итоговой декларации G7 по поддержке Украины

Швеция совместно с другими странами Северной Европы присоединилась к итоговой декларации стран G7 по поддержке Украины. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T11:23

2023-07-13T11:23

2023-07-13T11:23

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швеция

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Швеция совместно с другими странами Северной Европы присоединилась к итоговой декларации стран G7 по поддержке Украины. "Швеция поддерживает декларацию и присоединяется к ней вместе с другими северными странами", - говорится в заявлении на сайте правительственной канцелярии. Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев ранее заявил РИА Новости, что итоговая декларация G7 по поддержке Украины достаточно размытая из-за отсутствия конкретики по срокам поставок вооружения и возможного присоединения Киева к НАТО.

швеция

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, швеция, нато, g7, украина