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Российский боец рассказал об идущих "на убой" солдатах ВСУ под Запорожьем - РИА Новости, 13.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:48 13.07.2023 (обновлено: 06:10 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/shturm-1883880014.html
Российский боец рассказал об идущих "на убой" солдатах ВСУ под Запорожьем
Российский боец рассказал об идущих "на убой" солдатах ВСУ под Запорожьем - РИА Новости, 13.07.2023
Российский боец рассказал об идущих "на убой" солдатах ВСУ под Запорожьем
Вооруженные силы Украины на запорожском направлении бросают на штурм пехоту без поддержки техники, заявил РИА Новости командир отряда "Барс-10" бригады "Царские РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T05:48
2023-07-13T06:10
специальная военная операция на украине
пятихатки
вооруженные силы украины
в мире
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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская обл.), 13 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Украины на запорожском направлении бросают на штурм пехоту без поддержки техники, заявил РИА Новости командир отряда "Барс-10" бригады "Царские волки" с позывным "Сатурн". "Оперативная обстановка на запорожском и южнозапорожском направлении на утро 12 июля: противник предпринял попытки штурма с направления населенного пункта Пятихатки, в сторону направления Жеребянок, с населенного пункта Каменское ответным огнем был остановлен и наступающая пехота противника была уничтожена", - рассказал "Сатурн". Он отметил, что сейчас тактика ВСУ с формированием "танкового кулака" для атаки не работает: украинские военные идут одиночной техникой - бронированные машины или пикапы, - забрасывают до ближайшей лесополосы личный состав, после чего техника уезжает. "Это ясно, что они своих людей не щадят, они не считаются с потерями, просто завели 20 человек, забросили на штурм. Не получилось - следующих 20 человек. Поэтому, я считаю, просто ведут на убой", - отметил военнослужащий. По его словам, стало видно, что ВСУ начали беречь иностранную технику, которая была передана для контрнаступления. "Наверное, иностранные хозяева с них спрашивают за подбитую, сожженную технику,... дефицит, поэтому идут без танков - или на пикапах, или на легкобронированной технике", - добавил он.
https://ria.ru/20230713/bmp-3-1883879158.html
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пятихатки, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Пятихатки, Вооруженные силы Украины, В мире
Российский боец рассказал об идущих "на убой" солдатах ВСУ под Запорожьем

Боец с позывным "Сатурн": ВСУ бросают пехоту на убой на Запорожском направлении

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская обл.), 13 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Украины на запорожском направлении бросают на штурм пехоту без поддержки техники, заявил РИА Новости командир отряда "Барс-10" бригады "Царские волки" с позывным "Сатурн".
"Оперативная обстановка на запорожском и южнозапорожском направлении на утро 12 июля: противник предпринял попытки штурма с направления населенного пункта Пятихатки, в сторону направления Жеребянок, с населенного пункта Каменское ответным огнем был остановлен и наступающая пехота противника была уничтожена", - рассказал "Сатурн".
Он отметил, что сейчас тактика ВСУ с формированием "танкового кулака" для атаки не работает: украинские военные идут одиночной техникой - бронированные машины или пикапы, - забрасывают до ближайшей лесополосы личный состав, после чего техника уезжает.
"Это ясно, что они своих людей не щадят, они не считаются с потерями, просто завели 20 человек, забросили на штурм. Не получилось - следующих 20 человек. Поэтому, я считаю, просто ведут на убой", - отметил военнослужащий.
По его словам, стало видно, что ВСУ начали беречь иностранную технику, которая была передана для контрнаступления. "Наверное, иностранные хозяева с них спрашивают за подбитую, сожженную технику,... дефицит, поэтому идут без танков - или на пикапах, или на легкобронированной технике", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеПятихаткиВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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