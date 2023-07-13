https://ria.ru/20230713/shtraf-1883950781.html

Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр "Иви" за отсутствие маркировки "18+"

Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр "Иви" за отсутствие маркировки "18+" - РИА Новости, 13.07.2023

Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр "Иви" за отсутствие маркировки "18+"

Останкинский суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей онлайн-кинотеатр "Иви" за отсутствие маркировки "18+" во время показа фильма "Идеальные незнакомцы",... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T13:10

2023-07-13T13:10

2023-07-13T13:50

медиа - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879599477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f75dc784d95b2877cb184d27e9edb29.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Останкинский суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей онлайн-кинотеатр "Иви" за отсутствие маркировки "18+" во время показа фильма "Идеальные незнакомцы", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил признать виновным ООО "Иви.ру" в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 6.2.21 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей", - огласила решение судья Анна Болотникова. Представитель онлайн-кинотеатра заявил, что прокатное удостоверение на фильм "Идеальные незнакомцы" было выдано Минкультом в 2017 году с маркировкой "16+". Он добавил, что на сайте кинотеатра ограничение просмотра лицам до 18 лет было добавлено в апреле - сразу после получения уведомления Роскомнадзора. Компании грозил штраф в размере от 1 до 4 миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в кодексе в конце прошлого года. Она подразумевает наказание в виде штрафов, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности, а иностранцам или лицам без гражданства – административный арест и выдворение из России. Московские суды уже назначили штрафы за аналогичные правонарушения в отношении сервисов Start, Premier, "КиноПоиск" и "Мегафон-ТВ".

https://ria.ru/20230704/kino-1881935280.html

https://ria.ru/20230630/kino-1879973084.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

медиа - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)