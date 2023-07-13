https://ria.ru/20230713/shtraf-1883950781.html
Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр "Иви" за отсутствие маркировки "18+"
Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр "Иви" за отсутствие маркировки "18+" - РИА Новости, 13.07.2023
Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр "Иви" за отсутствие маркировки "18+"
Останкинский суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей онлайн-кинотеатр "Иви" за отсутствие маркировки "18+" во время показа фильма "Идеальные незнакомцы",... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T13:10
2023-07-13T13:10
2023-07-13T13:50
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Останкинский суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей онлайн-кинотеатр "Иви" за отсутствие маркировки "18+" во время показа фильма "Идеальные незнакомцы", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил признать виновным ООО "Иви.ру" в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 6.2.21 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей", - огласила решение судья Анна Болотникова. Представитель онлайн-кинотеатра заявил, что прокатное удостоверение на фильм "Идеальные незнакомцы" было выдано Минкультом в 2017 году с маркировкой "16+". Он добавил, что на сайте кинотеатра ограничение просмотра лицам до 18 лет было добавлено в апреле - сразу после получения уведомления Роскомнадзора. Компании грозил штраф в размере от 1 до 4 миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в кодексе в конце прошлого года. Она подразумевает наказание в виде штрафов, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности, а иностранцам или лицам без гражданства – административный арест и выдворение из России. Московские суды уже назначили штрафы за аналогичные правонарушения в отношении сервисов Start, Premier, "КиноПоиск" и "Мегафон-ТВ".
https://ria.ru/20230704/kino-1881935280.html
https://ria.ru/20230630/kino-1879973084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медиа - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Медиа - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Культура
Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр "Иви" за отсутствие маркировки "18+"
Онлайн-кинотеатр "Иви" оштрафовали на один миллион рублей за отсутствие маркировки "18+"
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Останкинский суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей онлайн-кинотеатр "Иви" за отсутствие маркировки "18+" во время показа фильма "Идеальные незнакомцы", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил признать виновным ООО "Иви.ру" в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 6.2.21 КоАП РФ
и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей", - огласила решение судья Анна Болотникова.
Представитель онлайн-кинотеатра заявил, что прокатное удостоверение на фильм "Идеальные незнакомцы" было выдано Минкультом
в 2017 году с маркировкой "16+". Он добавил, что на сайте кинотеатра ограничение просмотра лицам до 18 лет было добавлено в апреле - сразу после получения уведомления Роскомнадзора
.
Компании грозил штраф в размере от 1 до 4 миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Запретные кадры: что нельзя показывать в кино в России
Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в кодексе в конце прошлого года.
Она подразумевает наказание в виде штрафов, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности, а иностранцам или лицам без гражданства – административный арест и выдворение из России.
Московские суды уже назначили штрафы за аналогичные правонарушения в отношении сервисов Start, Premier, "КиноПоиск
" и "Мегафон-ТВ".
А вот и был: как снимали секс в советском кино и как сейчас