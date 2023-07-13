https://ria.ru/20230713/shkola-1883920582.html

Рособрнадзор аннулировал лицензию "Англо-американской школы Москвы"*

Рособрнадзор аннулировал лицензию "Англо-американской школы Москвы"* - РИА Новости, 13.07.2023

Рособрнадзор аннулировал лицензию "Англо-американской школы Москвы"*

Лицензия на образовательную деятельность "Англо-американской школы Москвы"* (включена в реестр иностранных агентов) признана недействительной, следует из... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T11:30

2023-07-13T11:30

2023-07-13T11:30

москва

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

происшествия

образование - общество

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Лицензия на образовательную деятельность "Англо-американской школы Москвы"* (включена в реестр иностранных агентов) признана недействительной, следует из реестра лицензий Рособрнадзора. Согласно данным реестра на 13 июля, лицензия признана недействительной приказом от 12 июля 2023 года. Выдал лицензию столичный департамент образования и науки 17 мая 2021 года. В апреле суд приостановил работу АНО "Англо-Американская школа Москвы"* за грубые нарушения при осуществлении деятельности по лицензии. По данным суда, к одной из учебных программ были допущены "педагогические работники в отсутствие документов, подтверждающих наличие профессионального образования и соответствующей квалификации". Пятнадцать учителей, среди которых множество иностранцев, не имели переведенных или признанных документов, которые бы подтверждали их квалификацию. В пресс-службе столичного департамента образования и науки сообщали РИА Новости, что лицензию школе выдали в мае 2021 года, но контрольные мероприятия там не проводились в том числе из-за моратория на проверки. Англо-американская школа Москвы* была основана в 1949 году, с момента создания и по сей день она ориентирована на обучение детей дипломатов. По последним открытым данным, ее занятия посещали до тысячи учеников.* Организация, выполняющая функции иностранного агента

https://ria.ru/20230706/inoagent-1882491657.html

https://ria.ru/20230627/inoagenty-1880664921.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), происшествия, образование - общество