https://ria.ru/20230713/shkola-1883920582.html
Рособрнадзор аннулировал лицензию "Англо-американской школы Москвы"*
Рособрнадзор аннулировал лицензию "Англо-американской школы Москвы"* - РИА Новости, 13.07.2023
Рособрнадзор аннулировал лицензию "Англо-американской школы Москвы"*
Лицензия на образовательную деятельность "Англо-американской школы Москвы"* (включена в реестр иностранных агентов) признана недействительной, следует из... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T11:30
2023-07-13T11:30
2023-07-13T11:30
москва
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
происшествия
образование - общество
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Лицензия на образовательную деятельность "Англо-американской школы Москвы"* (включена в реестр иностранных агентов) признана недействительной, следует из реестра лицензий Рособрнадзора. Согласно данным реестра на 13 июля, лицензия признана недействительной приказом от 12 июля 2023 года. Выдал лицензию столичный департамент образования и науки 17 мая 2021 года. В апреле суд приостановил работу АНО "Англо-Американская школа Москвы"* за грубые нарушения при осуществлении деятельности по лицензии. По данным суда, к одной из учебных программ были допущены "педагогические работники в отсутствие документов, подтверждающих наличие профессионального образования и соответствующей квалификации". Пятнадцать учителей, среди которых множество иностранцев, не имели переведенных или признанных документов, которые бы подтверждали их квалификацию. В пресс-службе столичного департамента образования и науки сообщали РИА Новости, что лицензию школе выдали в мае 2021 года, но контрольные мероприятия там не проводились в том числе из-за моратория на проверки. Англо-американская школа Москвы* была основана в 1949 году, с момента создания и по сей день она ориентирована на обучение детей дипломатов. По последним открытым данным, ее занятия посещали до тысячи учеников.* Организация, выполняющая функции иностранного агента
https://ria.ru/20230706/inoagent-1882491657.html
https://ria.ru/20230627/inoagenty-1880664921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), происшествия, образование - общество
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Происшествия, Образование - Общество
Рособрнадзор аннулировал лицензию "Англо-американской школы Москвы"*
Рособрнадзор признал недействительной лицензию "Англо-американской школы Москвы"
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Лицензия на образовательную деятельность "Англо-американской школы Москвы"* (включена в реестр иностранных агентов) признана недействительной, следует из реестра лицензий Рособрнадзора.
Согласно данным реестра на 13 июля, лицензия признана недействительной приказом от 12 июля 2023 года. Выдал лицензию столичный департамент образования и науки 17 мая 2021 года.
США осудили признание Россией "Англо-американской школы Москвы"* иноагентом
В апреле суд приостановил работу АНО "Англо-Американская школа Москвы"* за грубые нарушения при осуществлении деятельности по лицензии. По данным суда, к одной из учебных программ были допущены "педагогические работники в отсутствие документов, подтверждающих наличие профессионального образования и соответствующей квалификации". Пятнадцать учителей, среди которых множество иностранцев, не имели переведенных или признанных документов, которые бы подтверждали их квалификацию.
В пресс-службе столичного департамента образования и науки сообщали РИА Новости, что лицензию школе выдали в мае 2021 года, но контрольные мероприятия там не проводились в том числе из-за моратория на проверки.
Англо-американская школа Москвы
* была основана в 1949 году, с момента создания и по сей день она ориентирована на обучение детей дипломатов. По последним открытым данным, ее занятия посещали до тысячи учеников.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента
Иноагенты не смогут быть наблюдателями на выборах в России