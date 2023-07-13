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Ученые из Подмосковья представили новую технологию шифрования данных
Ученые из Подмосковья представили новую технологию шифрования данных - РИА Новости, 13.07.2023
Ученые из Подмосковья представили новую технологию шифрования данных
Ученые Звенигородской обсерватории представили новую технологию, способную шифровать данные ключами, на международной конференции ICQT-2023. Об этом сообщил... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T19:01
2023-07-13T19:01
2023-07-13T19:01
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Ученые Звенигородской обсерватории представили новую технологию, способную шифровать данные ключами, на международной конференции ICQT-2023. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на АНО "Национальные приоритеты".Как отметили участники конференции, одним из главных вопросов современности остается сохранение технологического суверенитета страны и создание защищенных каналов передачи данных.Ученые Российского квантового центра представили метод защиты квантового распределения ключей. Несмотря на некоторые недостатки, специалисты отметили, что вместо оптоволоконных систем теперь используются спутниковые каналы. Таким образом, можно защитить полезную информацию от несанкционированного доступа.В данный момент исследователи с помощью оборудования изучают кометы и малые космические тела.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
Ученые Звенигородской обсерватории представили новую технологию, способную шифровать данные ключами, на международной конференции ICQT-2023. Об этом сообщил телеканал "360"
со ссылкой на АНО "Национальные приоритеты".
Как отметили участники конференции, одним из главных вопросов современности остается сохранение технологического суверенитета страны и создание защищенных каналов передачи данных.
Ученые Российского квантового центра представили метод защиты квантового распределения ключей. Несмотря на некоторые недостатки, специалисты отметили, что вместо оптоволоконных систем теперь используются спутниковые каналы. Таким образом, можно защитить полезную информацию от несанкционированного доступа.
В данный момент исследователи с помощью оборудования изучают кометы и малые космические тела.