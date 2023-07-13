https://ria.ru/20230713/shifr-1884064508.html

Ученые из Подмосковья представили новую технологию шифрования данных

Ученые из Подмосковья представили новую технологию шифрования данных - РИА Новости, 13.07.2023

Ученые из Подмосковья представили новую технологию шифрования данных

Ученые Звенигородской обсерватории представили новую технологию, способную шифровать данные ключами, на международной конференции ICQT-2023. Об этом сообщил... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T19:01

2023-07-13T19:01

2023-07-13T19:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Ученые Звенигородской обсерватории представили новую технологию, способную шифровать данные ключами, на международной конференции ICQT-2023. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на АНО "Национальные приоритеты".Как отметили участники конференции, одним из главных вопросов современности остается сохранение технологического суверенитета страны и создание защищенных каналов передачи данных.Ученые Российского квантового центра представили метод защиты квантового распределения ключей. Несмотря на некоторые недостатки, специалисты отметили, что вместо оптоволоконных систем теперь используются спутниковые каналы. Таким образом, можно защитить полезную информацию от несанкционированного доступа.В данный момент исследователи с помощью оборудования изучают кометы и малые космические тела.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)