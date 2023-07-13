Рейтинг@Mail.ru
Ученые из Подмосковья представили новую технологию шифрования данных - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
19:01 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/shifr-1884064508.html
Ученые из Подмосковья представили новую технологию шифрования данных
Ученые из Подмосковья представили новую технологию шифрования данных - РИА Новости, 13.07.2023
Ученые из Подмосковья представили новую технологию шифрования данных
Ученые Звенигородской обсерватории представили новую технологию, способную шифровать данные ключами, на международной конференции ICQT-2023. Об этом сообщил... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T19:01
2023-07-13T19:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1884056623_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7483358a2f0be043004c656d7d99d5a2.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Ученые Звенигородской обсерватории представили новую технологию, способную шифровать данные ключами, на международной конференции ICQT-2023. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на АНО "Национальные приоритеты".Как отметили участники конференции, одним из главных вопросов современности остается сохранение технологического суверенитета страны и создание защищенных каналов передачи данных.Ученые Российского квантового центра представили метод защиты квантового распределения ключей. Несмотря на некоторые недостатки, специалисты отметили, что вместо оптоволоконных систем теперь используются спутниковые каналы. Таким образом, можно защитить полезную информацию от несанкционированного доступа.В данный момент исследователи с помощью оборудования изучают кометы и малые космические тела.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1884056623_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2316ec70c656bd7f3d12c0cb6a5b94c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Ученые из Подмосковья представили новую технологию шифрования данных

CC0 / / Шифрование данных
Шифрование данных - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
CC0 / /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Ученые Звенигородской обсерватории представили новую технологию, способную шифровать данные ключами, на международной конференции ICQT-2023. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на АНО "Национальные приоритеты".
Как отметили участники конференции, одним из главных вопросов современности остается сохранение технологического суверенитета страны и создание защищенных каналов передачи данных.
Ученые Российского квантового центра представили метод защиты квантового распределения ключей. Несмотря на некоторые недостатки, специалисты отметили, что вместо оптоволоконных систем теперь используются спутниковые каналы. Таким образом, можно защитить полезную информацию от несанкционированного доступа.
В данный момент исследователи с помощью оборудования изучают кометы и малые космические тела.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала