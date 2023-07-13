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В Свердловской области завели уголовное дело после пожара в селе Шайдуриха - РИА Новости, 13.07.2023
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16:49 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/shaydurikha-1884029611.html
В Свердловской области завели уголовное дело после пожара в селе Шайдуриха
В Свердловской области завели уголовное дело после пожара в селе Шайдуриха - РИА Новости, 13.07.2023
В Свердловской области завели уголовное дело после пожара в селе Шайдуриха
Свердловские следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели человека в результате пожара в селе Шайдуриха Свердловской области, сообщает... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T16:49
2023-07-13T16:49
происшествия
свердловская область
невьянский городской округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели человека в результате пожара в селе Шайдуриха Свердловской области, сообщает региональное управление СК РФ. Ранее региональный СК сообщал, что после гибели человека в результате пожара в селе Шайдуриха возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. "В ходе расследования данного уголовного дела следствием СК России установлены обстоятельства, указывающие на то, что пожар в населенном пункте мог возникнуть в результате непринятия или несвоевременного принятия необходимых мер по предотвращению распространения огня, незадолго до этого охватившего близлежащие лесные угодья. В этой связи исполняющим обязанности руководителя СУСК России по Свердловской области Анатолием Дмитриевичем Надбитовым дано указание о возбуждении еще одного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. Уточняется, что будет установлено, в полной ли мере уполномоченные должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности пострадавшего населенного пункта, проводили необходимые мероприятия, направленные на недопущение и предотвращение данной ситуации, а также на минимизацию последствий изначально возникшего пожара. В среду четыре рыбацких домика загорелись на базе отдыха в Невьянском городском округе, из-за чего решено было временно эвакуировать жителей села Шайдуриха. По данным МЧС, огонь от верхового лесного пожара перешел на деревенские дома. Как сообщали власти, сгорел 41 дом, из них 13 домов, в которых постоянно проживали люди, остальные - дачи либо земельные участки. В результате пожара один человек погиб, еще двое получили ожоги.
https://ria.ru/20230713/shaydurikha-1883938726.html
свердловская область
невьянский городской округ
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происшествия, свердловская область, невьянский городской округ
Происшествия, Свердловская область, Невьянский городской округ
В Свердловской области завели уголовное дело после пожара в селе Шайдуриха

В Свердловской области завели уголовное дело после гибели человека при пожаре в Шайдурихе

© МЧС РоссииПоследствия пожара в селе Шайдуриха Свердловской области
Последствия пожара в селе Шайдуриха Свердловской области
© МЧС России
Последствия пожара в селе Шайдуриха Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели человека в результате пожара в селе Шайдуриха Свердловской области, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее региональный СК сообщал, что после гибели человека в результате пожара в селе Шайдуриха возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
"В ходе расследования данного уголовного дела следствием СК России установлены обстоятельства, указывающие на то, что пожар в населенном пункте мог возникнуть в результате непринятия или несвоевременного принятия необходимых мер по предотвращению распространения огня, незадолго до этого охватившего близлежащие лесные угодья. В этой связи исполняющим обязанности руководителя СУСК России по Свердловской области Анатолием Дмитриевичем Надбитовым дано указание о возбуждении еще одного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что будет установлено, в полной ли мере уполномоченные должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности пострадавшего населенного пункта, проводили необходимые мероприятия, направленные на недопущение и предотвращение данной ситуации, а также на минимизацию последствий изначально возникшего пожара.
В среду четыре рыбацких домика загорелись на базе отдыха в Невьянском городском округе, из-за чего решено было временно эвакуировать жителей села Шайдуриха. По данным МЧС, огонь от верхового лесного пожара перешел на деревенские дома. Как сообщали власти, сгорел 41 дом, из них 13 домов, в которых постоянно проживали люди, остальные - дачи либо земельные участки. В результате пожара один человек погиб, еще двое получили ожоги.
Последствия пожара в селе Шайдуриха Свердловской области
Стали известны подробности пожара в свердловской Шайдурихе
Вчера, 12:14
 
ПроисшествияСвердловская областьНевьянский городской округ
 
 
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